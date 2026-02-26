Операція "Корм для риб": OpenAI зупинила масштабну фабрику ІПСО Кремля у ChatGPT

Пропагандисти створювали тексти повідомлень та коментарів для публікацій у соцмережах від імені "Рибарь", а також які нібито походили з різних частин світу. Крім того, за допомогою Sora створювалися плани інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО) і відео.

"Ми заблокували низку акаунтів ChatGPT, пов'язаних з російською мережею "Рибарь". Вони перекладали та генерували контент, котрий розміщувався в облікових записах "Рибарь" у соціальних мережах, а також обслуговували як "ферма контенту" ширшу мережу акаунтів в X та Telegram, що не мають жодного явного зв'язку з групою "Рибарь"", - сказано у звіті.

Вихваляння Росії та критика на адресу України

Зазначається, що заблоковані користувачі спілкувалися російською, проте контент створювали різними мовами, зокрема іспанською та англійською. У пропагандистських матеріалах вихвалялася РФ та її союзники (Білорусь), критикувалася Україна та країни Заходу.

OpenAI пише, що один із заблокованих акаунтів намагався створити ІПСО для втручання у політичне життя та вибори в Африці.

Згідно з даними, росіяни займалися створенням мережі агентів та плануванням масштабних заходів і протестів. Їхня діяльність була спрямована на Демократичну Республіку Конго, Камерун, Бурунді та Мадагаскар.

Бюджет операції пропагандистів в Африці складав 600 000 доларів. У звіті також нагадується, що два роки тому США призначили винагороду до 10 млн доларів за інформацію щодо "Рибаря".