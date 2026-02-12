ШІ без "моральних" обмежень: Пентагон вимагає від розробників спеціальні версії для війни
Пентагон вимагає від розробників штучного інтелекту спеціальні версії для бойових дій, обмеження у яких встановлювались би виключно військовими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Читайте також: Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку – і чи є місце Україні
За даними джерел агентства, Пентагон наполягає на тому, щоб провідні компанії з розробки штучного інтелекту, включаючи OpenAI та Anthropic, для військових створили спеціальні версії своїх інструментів ШІ без обмежень, які застосовуються до користувачів.
Під час заходу в Білому домі головний технічний директор Пентагону Еміль Майкл повідомив керівникам технологічних компаній, що військові прагнуть зробити власні моделі штучного інтелекту.
Зазначається, що Пентагон "рухається до розгортання передових можливостей ШІ на всіх рівнях".
Багато компаній, що займаються штучним інтелектом, створюють для армії США спеціальні інструменти, які зазвичай використовуються для військового управління.
Засекречені мережі використовуються для виконання широкого спектру конфіденційної роботи, яка може включати планування місій або наведення зброї.
Як Пентагон хоче використовувати ШІ
Військові чиновники сподіваються використати можливості штучного інтелекту для синтезу інформації, щоб пришвидшити прийняття рішень.
На думку представників цифрових компаній, хоча ці інструменти є потужними, вони можуть помилятися та навіть вигадувати інформацію, яка на перший погляд може здатися правдоподібною. Такі помилки в засекречених мережах можуть мати смертельні наслідки, кажуть дослідники штучного інтелекту.
Штучний інтелект у зброї
Військові багатьох армій світу намагаються використовувати інструменти ШІ у сучасній війні, зокрема, в управлінні безпілотниками, наземним транспортом та визначенні пріоритетних цілей.
Раніше повідомлялось, що військові США вивчають досвід застосування автономних систем озброєнь під час бойових дій в Україні, аби використати ці напрацювання у власних військових операціях.
Також ми писали, що на думку міністра оборони Михайла Федорова, посилення автономності дронів за рахунок ШІ з часом дозволить прибрати операторів з поля бою.