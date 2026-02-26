Операция "Корм для рыб": OpenAI остановила масштабную фабрику ИПСО Кремля в ChatGPT

Компания OpenAI в рамках операции "Корм для рыб" заблокировала аккаунты пропагандистской сети России "Рыбарь" в ChatGPT.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет OpenAI.
Пропагандисты создавали тексты сообщений и комментариев для публикаций в соцсетях от имени "Рыбаря", а также которые якобы происходили из разных частей мира. Кроме того, с помощью Sora создавались планы информационно-психологических спецопераций (ИПСО) и видео.
"Мы заблокировали ряд аккаунтов ChatGPT, связанных с российской сетью "Рыбарь". Они переводили и генерировали контент, который размещался в учетных записях "Рыбарь" в социальных сетях, а также обслуживали как "ферма контента" более широкую сеть аккаунтов в X и Telegram, не имеющих никакой явной связи с группой "Рыбарь"", - сказано в отчете.
Отмечается, что заблокированные пользователи общались на русском, однако контент создавали на разных языках, в частности на испанском и английском. В пропагандистских материалах восхвалялась РФ и ее союзники (Беларусь), критиковалась Украина и страны Запада.
OpenAI пишет, что один из заблокированных аккаунтов пытался создать ИПСО для вмешательства в политическую жизнь и выборы в Африке.
Согласно данным, россияне занимались созданием сети агентов и планированием масштабных мероприятий и протестов. Их деятельность была направлена на Демократическую Республику Конго, Камерун, Бурунди и Мадагаскар.
Бюджет операции пропагандистов в Африке составлял 600 000 долларов. В отчете также напоминается, что два года назад США назначили вознаграждение до 10 млн долларов за информацию о "Рыбаре".
Напомним, в ЦПД отмечают, что российская пропаганда системно пытается дискредитировать Украину и ее армию, распространяя фейки, которые безосновательно связывают ВСУ с криминальными инцидентами.
В частности, пропагандисты используют искусственный интеллект, создавая видео якобы от имени украинских военных. В соцсетях появляются сгенерированные ИИ ролики, где персонажи, выдающие себя за военных, эмоционально рассказывают о якобы нехватке еды и техники.