Операторів російської ППО карають за атаки українських дронів по НПЗ, - АТЕШ

Військовослужбовців армії РФ із підрозділів ППО карають за успішні атаки українських дронів по нафтопереробних заводах. Ворожі радари просто не бачать безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
Агент руху зазначає, що російські сили ППО зазнають серйозних труднощів у боротьбі з дронами через недостатню ефективність радіолокаційних станцій у розпізнаванні подібних об'єктів - вони просто їх не бачать. Цей фактор значно ускладнює оперативне реагування і протидію українським дронам.
"У регіонах, де розташовані потенційні об'єкти для атак, цивільне населення стурбоване безпорадністю систем ППО. Розуміючи, що відсутня ефективна протидія загрозам, місцеві жителі почуваються вразливими та безпорадними, що створює напружену обстановку і вимагає термінових заходів з боку влади для забезпечення безпеки та захисту цивільного населення", - йдеться у повідомленні руху.
З огляду на ситуацію, зазначають в "АТЕШ", деякі командири продовжують створення мобільних груп швидкого реагування, натомість атаки українських безпілотних апаратів по нафтопереробних заводах, демонструють недостатню підготовку та відсутність розуміння в ефективному застосуванні таких груп. Збройні сили РФ не мають досвіду, який можна порівняти з Силами оборони України, які щодня успішно демонструють свою ефективність у протидії дронам іранського виробництва.
"Однак, незважаючи на ці труднощі, начальство підрозділів ППО вживає жорстких заходів щодо військовослужбовців: пониження у військовому званні, накладення стягнень, а в крайньому разі навіть відправлення на війну в Україну. Це створює додаткову напругу і стрес серед військовослужбовців", - зазначають в "АТЕШ".
За останні тижні Сили оборони України за допомогою безпілотників завдали ударів по 12 російських нафтопереробних заводах.
Атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російської нафтопереробки. За даними Міноборони Британії, Росія навряд чи зможе захистити всі свої НПЗ від українських атак.
В ніч на 23 березня на Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області, який входить до групи "Роснєфті", пролунали вибухи і спалахнула потужна пожежа. РосЗМІ писали, що завод нібито атакували дрони.
Після інциденту, НПЗ зупинив одну з двох установок первинної переробки, вивівши з ладу половину своєї потужності.
Глава Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не отримувала закликів з боку США щодо припинення атак по російських нафтопереробних заводах, як про це писали деякі американські ЗМІ.
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