Агент руху зазначає, що російські сили ППО зазнають серйозних труднощів у боротьбі з дронами через недостатню ефективність радіолокаційних станцій у розпізнаванні подібних об'єктів - вони просто їх не бачать. Цей фактор значно ускладнює оперативне реагування і протидію українським дронам.

"У регіонах, де розташовані потенційні об'єкти для атак, цивільне населення стурбоване безпорадністю систем ППО. Розуміючи, що відсутня ефективна протидія загрозам, місцеві жителі почуваються вразливими та безпорадними, що створює напружену обстановку і вимагає термінових заходів з боку влади для забезпечення безпеки та захисту цивільного населення", - йдеться у повідомленні руху.

З огляду на ситуацію, зазначають в "АТЕШ", деякі командири продовжують створення мобільних груп швидкого реагування, натомість атаки українських безпілотних апаратів по нафтопереробних заводах, демонструють недостатню підготовку та відсутність розуміння в ефективному застосуванні таких груп. Збройні сили РФ не мають досвіду, який можна порівняти з Силами оборони України, які щодня успішно демонструють свою ефективність у протидії дронам іранського виробництва.

"Однак, незважаючи на ці труднощі, начальство підрозділів ППО вживає жорстких заходів щодо військовослужбовців: пониження у військовому званні, накладення стягнень, а в крайньому разі навіть відправлення на війну в Україну. Це створює додаткову напругу і стрес серед військовослужбовців", - зазначають в "АТЕШ".