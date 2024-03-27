Агент движения отмечает, что российские силы ПВО испытывают серьезные трудности в борьбе с дронами из-за недостаточной эффективности радиолокационных станций в распознавании подобных объектов - они просто их не видят. Этот фактор значительно усложняет оперативное реагирование и противодействие украинским дронам.

"В регионах, где расположены потенциальные объекты для атак, гражданское население обеспокоено беспомощностью систем ПВО. Понимая, что отсутствует эффективное противодействие угрозам, местные жители чувствуют себя уязвимыми и беспомощными, что создает напряженную обстановку и требует срочных мер со стороны властей для обеспечения безопасности и защиты гражданского населения", - отмечается в сообщении движения.

Учитывая ситуацию, отмечают в "АТЕШ", некоторые командиры продолжают создание мобильных групп быстрого реагирования, но атаки украинских беспилотных аппаратов по нефтеперерабатывающим заводам, демонстрируют недостаточную подготовку и отсутствие понимания в эффективном применении таких групп. Вооруженные силы РФ не имеют опыта, сравнимого с Силами обороны Украины, которые ежедневно успешно демонстрируют свою эффективность в противодействии дронам иранского производства.

"Однако, несмотря на эти трудности, начальство подразделений ПВО принимает жесткие меры в отношении военнослужащих: понижение в воинском звании, наложение взысканий, а в крайнем случае даже отправка на войну в Украину. Это создает дополнительное напряжение и стресс среди военнослужащих", - отмечают в "АТЕШ".