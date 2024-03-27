Операторов российской ПВО наказывают за атаки украинских дронов по НПЗ, - АТЕШ

Военнослужащих армии РФ из подразделений ПВО наказывают за успешные атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам. Вражеские радары просто не видят беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Агент движения отмечает, что российские силы ПВО испытывают серьезные трудности в борьбе с дронами из-за недостаточной эффективности радиолокационных станций в распознавании подобных объектов - они просто их не видят. Этот фактор значительно усложняет оперативное реагирование и противодействие украинским дронам.
"В регионах, где расположены потенциальные объекты для атак, гражданское население обеспокоено беспомощностью систем ПВО. Понимая, что отсутствует эффективное противодействие угрозам, местные жители чувствуют себя уязвимыми и беспомощными, что создает напряженную обстановку и требует срочных мер со стороны властей для обеспечения безопасности и защиты гражданского населения", - отмечается в сообщении движения.
Учитывая ситуацию, отмечают в "АТЕШ", некоторые командиры продолжают создание мобильных групп быстрого реагирования, но атаки украинских беспилотных аппаратов по нефтеперерабатывающим заводам, демонстрируют недостаточную подготовку и отсутствие понимания в эффективном применении таких групп. Вооруженные силы РФ не имеют опыта, сравнимого с Силами обороны Украины, которые ежедневно успешно демонстрируют свою эффективность в противодействии дронам иранского производства.
"Однако, несмотря на эти трудности, начальство подразделений ПВО принимает жесткие меры в отношении военнослужащих: понижение в воинском звании, наложение взысканий, а в крайнем случае даже отправка на войну в Украину. Это создает дополнительное напряжение и стресс среди военнослужащих", - отмечают в "АТЕШ".
За последние недели Силы обороны Украины с помощью беспилотников нанесли удары по 12 российским нефтеперерабатывающим заводам.
Атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей российской нефтепереработки. По данным Минобороны Британии, Россия вряд ли сможет защитить все свои НПЗ от украинских атак.
В ночь на 23 марта на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области, который входит в группу "Роснефти", прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар. РосСМИ писали, что завод якобы атаковали дроны.
После инцидента, НПЗ остановил одну из двух установок первичной переработки, выведя из строя половину своей мощности.
Глава Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не получала призывов со стороны США о прекращении атак по российским нефтеперерабатывающим заводам, как об этом писали некоторые американские СМИ.
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