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Росія навряд чи зможе захистити всі НПЗ від українських атак, - розвідка Британії

Москва, Субота 23 березня 2024 12:06
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Росія навряд чи зможе захистити всі НПЗ від українських атак, - розвідка Британії Фото: британська розвідка вважає, що РФ навряд чи зможе захистити всі НПЗ (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Росія навряд чи зможе захистити всі нафтопереробні заводи від українських ударів. Недавні атаки вивели з ладу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (Х).

Як зазначали в українських спецслужбах, Україна за останній час завдала ударів по 12 російських нафтопереробних заводах за допомогою безпілотників. Так, 15-16 березня були атаковані три великі нафтопереробні заводи в Самарській області.

"Деякі з найвіддаленіших об’єктів, які піддалися атаці, знаходяться приблизно за 900 км від України, що підкреслює зону дії атак українських БПЛА", - йдеться у зведенні.

Як наголошує розвідка, такі удари спричиняють фінансові втрати для Росії, впливаючи на внутрішній ринок палива. Недавні атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів.

Капітальний ремонт на НПЗ може зайняти певний час. Розвідка припускає, що через санкції ремонт затягнеться.

"За словами чиновника Міненерговугілля РФ, для захисту НПЗ планується розгорнути системи ППО "Панцир". Однак, враховуючи розмір і масштаб російської енергетики, навряд чи Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти", - вважає розвідка.

Атаки на НПЗ в Росії

Варто зазначити, що атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Також джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

Нещодавно видання Financial Times повідомило, що США нібито закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Вашингтон побоюється, що удари по російських НПЗ можуть призвести до зростання світових цін на нафту та бензин.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у коментарі РБК-Україна наголосив, що інформація про вплив ударів українських дронів по російських НПЗ на світові ціни на нафту не відповідає дійсності.

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