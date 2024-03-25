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Куйбишевський НПЗ відключив основну установку після удару дрону, - Reuters

Понеділок 25 березня 2024 13:49
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Куйбишевський НПЗ відключив основну установку після удару дрону, - Reuters Фото: Куйбишевський НПЗ відключив основну установку (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Куйбишевський НПЗ, що належить "Роснафті" у російському місті Самара зупинив CDU-5, одну з двох установок первинної переробки, вивівши з ладу половину своєї потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, виробнича потужність CDU-5 складає 9,5 тисячі тонн на день (70 тисяч барелів на день), що становить близько половини його потужності.

Ще одна установка первинної переробки нафти CDU має виробничу потужність 10,5 тис. тонн нафти на добу. Поки що неясно, чи працює пристрій нормально.

Минулого року Куйбишевський завод був 29 найбільшим нафтопереробним заводом Росії за обсягом виробництва, на його частку припало 1,34% від загального обсягу переробки нафти - 3,687 млн тонн сирої нафти. Було вироблено 624 тис. тонн бензину (1,42% від загальноросійського), 1,187 млн тонн дизельного палива (1,35%) і 1,040 млн тонн мазуту (2,56%).

Російські нафтопереробні потужності, які були зупинені в першому кварталі через атаки українських дронів на як мінімум сім нафтопереробних заводів, становлять близько 4,6 млн тонн (370 тисяч барелів на добу), або близько 7% від загального обсягу, показують розрахунки Reuters.

Атаки на НПЗ у Росії

Як раніше зазначали в українських спецслужбах, Україна останнім часом завдала ударів по 12 російським нафтопереробним заводам за допомогою безпілотників.

Британська розвідка заявила, що недавні атаки призвели до виходу з ладу не менше ніж 10% потужностей російських нафтопереробних заводів. Росія навряд чи зможе захистити всі НПЗ від українських атак.

Минулого тижня видання Financial Times повідомило, що США закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Вашингтон побоюється, що удари по російських НПЗ можуть призвести до зростання світових цін на нафту та бензин.

Проте радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не отримувала закликів з боку Сполучених Штатів Америки про припинення атак по російським НПЗ.

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