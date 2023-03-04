Оперативне створення спецтрибуналу звузить географію пересування Путіна, - ОП

"Ми дуже розраховуємо на те, що світ зможе об'єднатися навколо ідеї незворотності покарання за злочини. Сьогодні ми обговорюємо, як може бути створений і як має працювати трибунал. Є моделі, які дають нам величезний оптимізм, що ми зможемо швидко довести провину окремих осіб у скоєнні злочину агресії", - сказав Смирнов.

З іншого боку, за його словами, є моделі, які "містять великі ризики того, що юридична оцінка цього злочину має шанс перетворитися фактично на міждержавний конфлікт двох країн цього не можна допустити".

Заступник керівника ОП зазначив, що злочин агресії не має терміну давності, однак за нього необхідно карати і робити це максимально швидко.

"Я переконаний, якщо ми швидко зможемо заснувати і змусити працювати такий міжнародний механізм, це, безсумнівно, вплине на перебіг цієї агресивної війни", - наголосив він.

Проте Смирнов не впевнений у можливості забезпечення фізичної присутності Путіна на трибуналі.

"Але якщо нам вдасться такими механізмами та інструментами звузити географію його міжнародного пересування до кількох країн, якщо він помре в статусі міжнародно визнаного злочинця - цей трибунал уже має сенс", - додав він.