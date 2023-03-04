Оперативное создание спецтрибунала сузит географию передвижения Путина, - ОП

Оперативное создание специального трибунала за преступления агрессии повлияет на ход войны и сузит географию передвижения российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов во время международной конференции "United for justice" во Львове, передает корреспондент РБК-Украина.
"Мы очень рассчитываем на то, что мир сможет объединиться вокруг идеи необратимости наказания за преступления. Сегодня мы обсуждаем, как может быть создан и как должен работать трибунал. Есть модели, которые дают нам огромный оптимизм, что мы сможем быстро доказать вину отдельных лиц в совершении преступления агрессии", - сказал Смирнов.
С другой стороны, по его словам, есть модели, "содержащие большие риски того, что юридическая оценка этого преступления имеет шанс превратиться фактически в межгосударственный конфликт двух стран этого нельзя допустить".
Заместитель руководителя ОП отметил, что преступление агрессии не имеет срока давности, однако при нем необходимо наказывать и делать это максимально быстро.
"Я убежден, если мы быстро сможем основать и заставить работать такой международный механизм, это, несомненно, повлияет на ход этой агрессивной войны", - подчеркнул он.
Однако Смирнов не уверен в возможности обеспечения физического присутствия Путина на трибунале.
"Но если нам удастся такими механизмами и инструментами сузить географию его международного передвижения в несколько стран, если он умрет в статусе международно признанного преступника - этот трибунал уже имеет смысл", - добавил он.
Напомним, работа над созданием специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и привлечению военного и политического руководства России продолжается. Сейчас более 20 стран мира помогают украинцам создать этот механизм.
К тому же Европейский Союз поддержал создание в Гааге Центра расследования преступлений российской агрессии.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Генассамблею ООН принять проект украинской резолюции о создании спецтрибунала по агрессии против Украины и подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин и все его сообщники должны быть наказаны за войну против Украины.
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