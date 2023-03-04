Костін розповів, як просувається створення Спецтрибуналу для Путіна та його поплічників
Робота над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та притягнення військового та політичного керівництва Росії продовжується. Наразі понад 20 країн світу допомагають українцям створити цей механізм.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний прокурор України Андрій Костін.
"В першу чергу хочу сказати, що створення Трибуналу для покарання вищого військово-політичного керівництва за злочин агресії - це є одним з ключових моментів системи повної відповідальності агресора за всі виявлені злочини, скоєні проти української держави", - зауважив Костін.
Він нагадав, що серед варіантів створення Спецтрибуналу дійсно розглядаються три, і два з цих варіантів пропонуються саме Україною.
"З них оптимальним, з нашої точки зору, є створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії на підставі багатостороннього міжнародного договору за прикладом Нюрнберзького трибуналу. Це була наша ідея, вона залишається першим варіантом, який абсолютно влаштовує Україну і українців", - акцентував Костін.
При цьому другий варіант передбачає створення спецтрибуналу на основі угоди з ООН із ухваленням відповідної резолюції Генасамблеї організації.
"Також деякі з наших партнерів пропонують нам так звану гібридну модель трибуналу на основі застосування українського права з деякими міжнародними елементами", - розповів Костін.
Але, як пояснив генпрокурор, тут є певна проблема, яка стосується того, що за українським правом найвище політичне керівництво країни-агресора має персональний імунітет - це президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ.
"Тому ми продовжуємо діалог з нашими партнерами щодо того, щоб була обрана саме та модель, яка забезпечить на міжнародному рівні притягнення до відповідальності та покарання саме найвищого керівництва країни-агресора", - сказав Костін.
При цьому він підкреслив, що процес створення цього трибуналу не може бути простим та швидким.
"Але вже проведена робота і ми маємо підтримку - понад 20 держав, які включилися в роботу щодо обговорення юридичного механізму створення цього трибуналу", - підсумував Костін.
Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський закликав Генасамблею ООН ухвалити проект української резолюції про створення спецтрибуналу щодо агресії проти України.
Додамо, як заявила заступник державного секретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд, міжнародний спецтрибунал для РФ може розпочати свою роботу влітку 2023 року.
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