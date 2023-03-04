Перший крок до трибуналу. В ЄС підтримали створення Центру розслідування злочинів Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Європейський Союз підтримує роль Міжнародного кримінального суду. Ми також вважаємо, що потрібен спеціальний трибунал для судового переслідування злочину агресії Росії", - заявила фон дер Ляєн.

Вона також повідомила , що угоду про створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії в Гаазі підпишуть в Львові під час конференції United for Justice.