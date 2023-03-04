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Перший крок до трибуналу. В ЄС підтримали створення Центру розслідування злочинів Росії

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Брюссель, Субота 04 березня 2023 16:04
Перший крок до трибуналу. В ЄС підтримали створення Центру розслідування злочинів Росії Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Європейський Союз підтримав створення в Гаазі Центру розслідування злочинів російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Європейський Союз підтримує роль Міжнародного кримінального суду. Ми також вважаємо, що потрібен спеціальний трибунал для судового переслідування злочину агресії Росії", - заявила фон дер Ляєн.

Вона також повідомила, що угоду про створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії в Гаазі підпишуть в Львові під час конференції United for Justice.

"Росія має відповісти за ці жахливі злочини. Путін має бути притягнутий до відповідальності. Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб притягнути винних до відповідальності", - підкреслила президент ЄК.

Нагадаємо, ЄС у Гаазі створить центр розслідувань злочинів Росії в Україні.

Сьогодні, 4 лютого, генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що за останньою інформацією, яку він отримав - Центр має запрацювати у липні цього року.

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