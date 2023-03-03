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Зеленський закликав Генасамблею ООН ухвалити резолюцію про створення спецтрибуналу над РФ

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П'ятниця 03 березня 2023 21:18
Зеленський закликав Генасамблею ООН ухвалити резолюцію про створення спецтрибуналу над РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Глава держави Володимир Зеленський закликав Генасамблею ООН ухвалити проект української резолюції про створення спецтрибуналу щодо агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на конференції United for Justice.

"Перше, чого ми маємо досягти: наше об’єднання заради справедливості має стати потужним імпульсом для ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН проекту української резолюції - резолюції, що сприятиме створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України", - сказав Зеленський.

За його словами, трибунал стане тією ланкою, що подолає проблему неможливості для Міжнародного кримінального суду притягати до відповідальності саме за злочин агресії.

Нагадаємо, раніше Зеленський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін та всі його спільники мають бути покарані за війну проти України.

Також раніше ми писали, що генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що United for Justice - це свого роду "юридичний рамштайн".

До того ж, за словами заступника державного секретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд, міжнародний спецтрибунал для росіян може розпочати свою роботу влітку 2023 року.

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