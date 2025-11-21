Оперативна обстановка на фронті за 20 листопада: Генштаб дав свіже зведення

Українська армія продовжує утримувати позиції на ключових напрямках, відбиваючи масштабні атаки російських сил і фіксуючи зростання інтенсивності штурмів та обстрілів уздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

За даними на 22:00 20 листопада, на різних ділянках фронту відбулося 161 бойове зіткнення.

Українські підрозділи стабільно стримують тиск противника, який продовжує застосовувати авіацію, артилерію та велику кількість дронів-камікадзе.

За добу зафіксовано 39 авіаударів, під час яких російська армія використала 82 керовані бомби, а також атакувала українські позиції понад 2 тисячі разів дронами та понад 3 тисячі разів артилерією.

Північні напрямки

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано одне зіткнення, яке супроводжувалося авіаударами та більш ніж сотнею обстрілів.

На Південно-Слобожанській ділянці російські сили шість разів намагалися просунутися в районах Синельникового, Вовчанська і Колодязного.

Східний фронт

На Куп'янському напрямку ворог здійснив дві атаки в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку українські захисники успішно зупинили десять штурмів у районах Новоєгорівки, Греківки, Мирного, Шандриголового та сусідніх населених пунктів.

Донецький напрямок

На Слов'янському напрямку противник 13 разів наступав біля Серебрянки, Сіверська, Дронівки та Званівки.

На Краматорському напрямку фіксується шість атак, бої тривають у двох точках.

На Костянтинівській ділянці відбулося 23 штурми, більшість - у районах Плещіївки, Щербинівки та Софіївки.

Покровський напрямок

Тут сьогодні відбулося 56 атак. Українські сили, за попередньою інформацією, ліквідували 59 російських військових і нейтралізували ще 24. Також знищено дві одиниці техніки, пункт управління БПЛА та п'ять укриттів особового складу.

Південні напрямки

На Олександрівському напрямку захисники України відбили 16 атак, на Гуляйпільському - десять. У районі Оріхового відбито дві спроби наступу, у Придніпровському напрямку ворог зробив одну невдалу спробу підійти до Антонівського мосту.