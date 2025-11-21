ua en ru
Оперативная обстановка на фронте за 20 ноября: Генштаб дал свежую сводку

Украина, Пятница 21 ноября 2025 00:30
Оперативная обстановка на фронте за 20 ноября: Генштаб дал свежую сводку Фото: ВСУ (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Никончук Анастасия

Украинская армия продолжает удерживать позиции на ключевых направлениях, отражая масштабные атаки российских сил и фиксируя рост интенсивности штурмов и обстрелов вдоль всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По данным на 22:00 20 ноября, на различных участках фронта произошло 161 боевое столкновение.

Украинские подразделения стабильно сдерживают давление противника, который продолжает применять авиацию, артиллерию и большое количество дронов-камикадзе.

За сутки зафиксировано 39 авиаударов, при которых российская армия использовала 82 управляемые бомбы, а также атаковала украинские позиции более 2 тысяч раз дронами и свыше 3 тысяч раз артиллерией.

Северные направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отмечено одно столкновение, сопровождавшееся авиаударами и более чем сотней обстрелов.

На Южно-Слобожанском участке российские силы шесть раз пытались продвинуться в районах Синельниково, Волчанска и Колодезного.

Восточный фронт

На Купянском направлении враг совершил две атаки в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении украинские защитники успешно остановили десять штурмов в районах Новоегоровки, Грековки, Мирного, Шандриголового и соседних населенных пунктов.

Донецкое направление

На Славянском направлении противник 13 раз наступал возле Серебрянки, Северска, Дроновки и Звановки.

На Краматорском направлении фиксируется шесть атак, бои продолжаются в двух точках.

На Константиновском участке произошло 23 штурма, большинство — в районах Плещеевки, Щербиновки и Софиевки.

Покровское направление

Здесь сегодня произошло 56 атак. Украинские силы, по предварительной информации, ликвидировали 59 российских военных и нейтрализовали еще 24. Также уничтожены две единицы техники, пункт управления БПЛА и пять укрытий личного состава.

Южные направления

На Александровском направлении защитники Украины отбили 16 атак, на Гуляйпольском — десять. В районе Орехова отражены две попытки наступления, в Приднепровском направлении враг предпринял одну неудачную попытку подойти к Антоновскому мосту.

Напоминаем, что украинский президент Владимир Зеленский и министр армии США Дэн Дрисколл согласовали ускоренный график подготовки соглашения, которое должно стать всеобъемлющим планом по завершению войны и определит дальнейшие шаги сторон для достижения устойчивого мира.

Отметим, что США при разработке предполагаемого мирного плана поддерживали контакты и с Киевом, и с Москвой, а в окружении президента Дональда Трампа отмечали, что он еще во время кампании заявлял о стремлении завершить войну, однако со временем проявлял растущее недовольство обеими сторонами из-за их нежелания идти на подписание соглашения.

