США рівною мірою контактували з Україною і РФ щодо мирного плану, - Білий дім
США під час підготовки мирного плану рівною мірою взаємодіяли як з Україною, так і з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт.
Лівітт нагадала, що президент Дональд Трамп ще під час передвиборчої кампанії дав зрозуміти, що він хоче домогтися завершення війни Росії проти України. При цьому американський лідер "дедалі більше розчаровувався" у двох сторонах конфлікту через "їхню відмову підписати мирну угоду".
Прес-секретар уточнила, що протягом останнього місяця спецпредставник президента США Стів Віткофф і держсекретар США Марко Рубіо "тихо працювали" над мирним планом.
"Вони рівною мірою взаємодіяли з обома сторонами, Росією та Україною, щоб зрозуміти, на що ці країни готові піти, щоб досягти міцного миру. Так і досягаються мирні переговори, вірно?" - уточнила вона.
Також Лівітт зазначила, що не обговорюватиме деталі такого плану, оскільки він перебуває на стадії розроблення і все ще може коригуватися.
"Але президент підтримує цей план. Це хороший план як для Росії, так і для України. І ми вважаємо, що він має бути прийнятним для обох сторін. І ми дуже старанно працюємо, щоб це здійснити", - звернула увагу прессекретар.
Також вона додала, що міністр армії США Ден Дрісколл був "дуже оптимістичний" після зустрічі із Зеленським у Києві.
План США
Варто зауважити, що раніше ЗМІ писали про те, що США розробляли мирний план спільно з Росією, а Україні тільки посилали "певні сигнали".
При цьому зміст плану, який оприлюднили західні видання, більше схожий на список ультимативних вимог Кремля. Україну хочуть примусити віддати Донбас росіянам, а також скоротити чисельність армії до 40% від поточної кількості солдатів.
Офіс президента сьогодні, 20 листопада, повідомив, що американська делегація передала президенту України Володимиру Зеленському проєкт мирного плану. Очікується, що він обговорить ініціативу з американським лідером Дональдом Трампом.