OpenAI розробляє нейромережу, яка зможе перетворити ваші ідеї на музику

Компанія OpenAI працює над інструментом, який зможе генерувати музику на основі текстових і аудіо-запитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічне видання Engadget .

Що відомо

За даними джерел, знайомих з проектом, компанія співпрацює зі студентами музичної школи Джульярд (The Juilliard School) для створення навчальних даних. Новий інструмент, як передбачається, зможе, наприклад, створювати гітарний супровід до вокальної доріжки або додавати музику до відеороликів.

Поки невідомо, наскільки просунулася OpenAI в розробці. Одне з джерел повідомило, що студенти допомагають анотувати музичні партитури, які можуть використовуватися для навчання моделі.

Це не перший випадок, коли OpenAI займається створенням музичного ШІ. Подібні технології активно розвивають й інші стартапи, як-от Suno і ElevenLabs, які вже представили власні версії подібних інструментів.