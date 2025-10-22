ua en ru
OpenAI представила свій перший браузер із ChatGPT: як він працює та чи зможе замінити Chrome

Середа 22 жовтня 2025 07:07
OpenAI створила браузер, який сам виконує завдання (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Компанія OpenAI представила ChatGPT Atlas - новий веб-браузер, в основу якого вбудовано ChatGPT. Розробники називають проект кроком до створення "суперасистента", який не просто відповідає на запитання, а допомагає виконувати реальні завдання прямо в інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт OpenAI.

"ШІ дає нам рідкісний шанс переосмислити, як ми використовуємо інтернет. Ми додали пошук у ChatGPT, щоб користувачі могли отримувати актуальну інформацію з мережі, і це швидко стало однією з найзатребуваніших функцій", - зазначають в OpenAI.

Браузер, який розуміє, що ви робите

Atlas дає змогу ChatGPT супроводжувати користувача по всьому інтернету - розуміти, над чим ви працюєте, допомагати прямо в поточному вікні та виконувати завдання без копіювання тексту і переходу між вкладками.

У браузер вбудована пам'ять ChatGPT, завдяки якій ШІ може враховувати деталі минулих діалогів і допомагати на основі вже відомих вам даних.

OpenAI представила свій перший браузер із ChatGPT: як він працює та чи зможе замінити ChromeПоставте запитання або введіть URL-адресу, щоб швидше побачити більш корисні результати в одному місці (фото: OpenAI)

Розумніший з кожним використанням

У міру роботи з браузером ChatGPT стає більш точним і корисним. Пам'ять браузера дає змогу ШІ запам'ятовувати контекст відвіданих сайтів і використовувати його під час майбутніх запитів. Наприклад, можна сказати: "Знайди всі вакансії, які я дивився минулого тижня, і підготуй короткий огляд тенденцій у сфері для співбесіди".

OpenAI представила свій перший браузер із ChatGPT: як він працює та чи зможе замінити ChromeChatGPT може запам'ятати, що ви досліджували, і підказати, що робити далі (фото: OpenAI)

При цьому пам'ять повністю контролюється користувачем: її можна переглядати, архівувати або видаляти разом з історією браузера.

OpenAI представила свій перший браузер із ChatGPT: як він працює та чи зможе замінити ChromeНатисніть "Запитати ChatGPT", щоб відкрити бічну панель і отримувати короткі пояснення або виконувати завдання прямо на сторінці (фото: OpenAI)

"Агентський режим": ChatGPT робить усе за вас

В Atlas з'явилася функція Agent Mode, яка дозволяє ChatGPT самостійно виконувати завдання, використовуючи контекст браузера. ШІ може проводити дослідження, аналізувати інформацію, автоматизувати процеси, планувати події і навіть бронювати зустрічі.

Agent Mode уже доступний у попередньому перегляді для користувачів ChatGPT Plus, Pro і Business.

OpenAI представила свій перший браузер із ChatGPT: як він працює та чи зможе замінити ChromeChatGPT також може допомогти вам писати в будь-якому відкритому текстовому полі, пропонуючи вбудовані правки та пропозиції (фото: OpenAI)

Де доступний ChatGPT Atlas

Відсьогодні Atlas доступний користувачам на macOS (у версіях Free, Plus, Pro і Go). Також браузер запущено в бета-версії для Business, а найближчим часом з'явиться для Windows, iOS і Android.

Завантажити браузер можна на сайті chatgpt.com/atlas. Після встановлення можна увійти до свого акаунта ChatGPT та імпортувати закладки, паролі та історію з попереднього браузера.

Більше можливостей - більше контролю

Користувачі повністю керують тим, що ChatGPT бачить і запам'ятовує під час пошуку. Можна очистити окремі сторінки, всю історію або відкрити режим інкогніто, щоб тимчасово вийти з ChatGPT.

Якщо увімкнути пам'ять браузера, ChatGPT зможе використовувати контент для поліпшення відповідей - наприклад, створити список справ на основі останніх дій або продовжити підбір подарунків, виходячи з переглянутих товарів.

OpenAI представила свій перший браузер із ChatGPT: як він працює та чи зможе замінити ChromeКористувачі повністю керують тим, що ChatGPT бачить і запам'ятовує під час пошуку (фото: OpenAI)

Ці дані не використовуються для навчання моделей за замовчуванням. Користувач може добровільно увімкнути параметр "увімкнути веб-контент для навчання" в налаштуваннях конфіденційності.

Крім того, в Atlas працюють батьківські налаштування: якщо в ChatGPT вони вже активовані, браузер автоматично успадкує ці обмеження. Батьки також можуть вимкнути пам'ять браузера або агентний режим.

OpenAI представила свій перший браузер із ChatGPT: як він працює та чи зможе замінити ChromeСпогади браузера зберігаються тільки у вашому обліковому записі ChatGPT (фото: OpenAI)

Безпека - пріоритет №1

OpenAI підкреслює, що під час розроблення агентного режиму питання безпеки стояло на першому місці. Щоб знизити ризики під час доступу до сайтів, де користувач уже авторизований, компанія впровадила низку обмежень:

  • ChatGPT не може виконувати код у браузері, завантажувати файли або встановлювати розширення
  • У нього немає доступу до інших додатків або файлової системи комп'ютера
  • Під час роботи з чутливими сайтами (наприклад, банками) ШІ призупиняє дії, щоб користувач міг спостерігати процес
  • Можна використовувати агентний режим у "гостьовому" режимі - без входу в акаунти, щоб мінімізувати ризики і доступ до особистих даних.

OpenAI представила свій перший браузер із ChatGPT: як він працює та чи зможе замінити ChromeВ Atlas ви можете попросити ChatGPT виконати дії прямо у вашому браузері (фото: OpenAI)

Можливі ризики та захист

OpenAI визнає, що навіть із заходами безпеки ризики залишаються.

ШІ може помилитися під час виконання завдань або зіткнутися зі шкідливими прихованими інструкціями на сайтах і в листах, які змушують його діяти не так, як задумано - наприклад, намагатися отримати дані з ваших акаунтів.

Компанія провела тисячі годин тестів і перевірок безпеки та впровадила механізми, які дають змогу швидко адаптувати захист до нових загроз.

Проте розробники рекомендують користувачам виважено підходити до того, які дані вони передають агенту, і використовувати "вихід з облікового запису" під час роботи з чутливою інформацією.

"Ми будемо постійно моніторити систему й усувати будь-які виявлені вразливості", - заявили в OpenAI.

