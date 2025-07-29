ua en ru
Вт, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Глава OpenAI розповів, чому ChatGPT може становити загрозу для особистих даних

Вівторок 29 липня 2025 11:15
UA EN RU
Глава OpenAI розповів, чому ChatGPT може становити загрозу для особистих даних Творець ChatGPT розкрив, чим ризикують користувачі (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Обличчя ChatGPT і глава OpenAI Сем Альтман несподівано висловився проти використання хмарних АІ-чатботів, включно з власною розробкою. В одному подкасті Альтман прямо заявив, що набагато безпечніше запускати АІ-модель прямо на своєму комп'ютері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld.

Причина - конфіденційність

"Люди розповідають ChatGPT найособистіші речі. Молодь використовує його як психотерапевта, коуча, радника зі стосунків. Але ж якби ви говорили про це з лікарем, адвокатом або психологом, це б підпадало під юридичну таємницю. Але з ChatGPT - ні", - заявив Альтман.

Так, OpenAI заявляє, що не ділиться вашими даними з третіми особами. Але юридичних гарантій на анонімність немає. І якщо суд зобов'яже компанію надати листування, вона, найімовірніше, це зробить.

"Якщо ви обговорюєте з ботом щось чутливе, а потім виникає судова справа, нас можуть зобов'язати надати ці дані", - підтвердив Альтман.

Він наголосив, що поки що не існує правової бази, яка захищала б розмови з АІ - як це роблять закони для лікарів, юристів і психотерапевтів.

Саме тому все більше користувачів звертаються до локальних LLM-моделей (Large Language Models), які працюють прямо на ПК - без підключення до хмари. Наприклад, GPT4All та інші. Такі моделі можна запускати з графічним або нейронним процесором, і вони не відправляють ваші дані на сервер.

Локальні чати можна не зберігати зовсім, а за необхідності - відразу видалити. Це особливо важливо, якщо ви не хочете, щоб ваші розмови спливли в неприємний момент.

Однак варто пам'ятати: якщо ваш комп'ютер вилучають за рішенням суду, видалення компрометуючих даних може бути розцінено як спроба приховати докази. Це вже кримінальна відповідальність.

Запуск локального ШІ-асистента - абсолютно легальний. Але якщо ви дійсно шукаєте емоційну підтримку або намагаєтеся розібратися в собі, краще звернутися до живого, кваліфікованого фахівця.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Штучний інтелект
Новини
Удар РФ по виправній колонії в Запорізькій області: 16 людей загинули, 35 постраждали
Удар РФ по виправній колонії в Запорізькій області: 16 людей загинули, 35 постраждали
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку