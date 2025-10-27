ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

OpenAI разрабатывает нейросеть, которая сможет превратить ваши идеи в музыку

Понедельник 27 октября 2025 13:15
UA EN RU
OpenAI разрабатывает нейросеть, которая сможет превратить ваши идеи в музыку Искусственный интеллект от OpenAI научится сочинять музыку по тексту и голосу (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания OpenAI работает над инструментом, который сможет генерировать музыку на основе текстовых и аудио-запросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget.

Что известно

По данным источников, знакомых с проектом, компания сотрудничает со студентами музыкальной школы Джульярд (The Juilliard School) для создания обучающих данных. Новый инструмент, как предполагается, сможет, например, создавать гитарное сопровождение к вокальной дорожке или добавлять музыку к видеороликам.

Пока неизвестно, насколько продвинулась OpenAI в разработке. Один из источников сообщил, что студенты помогают аннотировать музыкальные партитуры, которые могут использоваться для обучения модели.

Это не первый случай, когда OpenAI занимается созданием музыкального ИИ. Подобные технологии активно развивают и другие стартапы, такие как Suno и ElevenLabs, уже представившие собственные версии подобных инструментов.

Ранее мы писали, что OpenAI представила свой первый браузер Atlas с интегрированным ChatGPT, который уже сравнивают с Chrome по удобству и возможностям.

Также отмечалось, что OpenAI запустила приложение, способное превращать короткие ролики в реалистичные видео с живым звуком и движениями.

Стоит напомнить, что глава OpenAI объяснил, почему ChatGPT при неправильном использовании может представлять угрозу для личных данных пользователей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллект Музыка
Новости
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию