Главная » Бизнес » Tech

OpenAI представила ChatGPT Translate: чем он может заменить Google Переводчик

Четверг 15 января 2026 19:55
OpenAI представила ChatGPT Translate: чем он может заменить Google Переводчик ChatGPT получит отдельный переводчик (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

OpenAI представила ChatGPT Translate - новый веб-сервис для перевода текста с учетом контекста и тона, а не только буквального значения слов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Neowin.

Как работает ChatGPT Translate

В отличие от стандартного интерфейса ChatGPT, версия Translate использует двухпанельную компоновку, напоминающую классические переводчики вроде Google Translate. Слева располагается окно с автоопределением исходного языка, справа - выбор языка перевода.

Под полями ввода есть кнопки для быстрой правки перевода. Одним нажатием можно поменять стиль текста. Но при выборе такого варианта сервис открывает полноценный интерфейс ChatGPT и автоматически подставляет нужный запрос.

Среди доступных вариантов уточнения: "Сделать текст более плавным", "Деловой стиль", "Объяснить как пятилетнему ребенку" и "Академический стиль". Это позволяет корректировать формулировки, усиливать официальность, упрощать терминологию или адаптировать текст под исследования или учебные работы.

OpenAI представила ChatGPT Translate: чем он может заменить Google ПереводчикИнтерфейс ChatGPT Translate (фото: The Verge)

Расширенные возможности в полном интерфейсе ChatGPT

При использовании полной версии ChatGPT можно говорить с сервисом голосом на одном языке и получать ответ на другом. Голосовые возможности интегрированы прямо в чат, поэтому текст и аудиоверсия перевода отображаются одновременно.

Также можно загружать изображения - меню, дорожные знаки или документы. ChatGPT распознает текст, переводит его и позволяет задавать уточняющие вопросы, например: "Какие из этих блюд - вегетарианские?" или "Что означает этот юридический пункт для меня?".

Преимущества и ограничения

Google Translate поддерживает более 240 языков, тогда как ChatGPT работает примерно с 50. Однако чат-бот выигрывает в случаях, когда важны тон, стиль, бренд-голос или культурная адаптация текста - элементы, которые традиционные переводчики обрабатывают гораздо менее гибко.

Напомним, что ChatGPT представил обзор активности за 2025 год, где пользователи могут посмотреть свои персональные результаты.

А еще мы писали о запуске собственного магазина приложений в ChatGPT и о том, как это меняет взаимодействие с ИИ-сервисом.

У нас также есть материал о том, как использовать ChatGPT для создания AI-изображений и редактирования фото.

