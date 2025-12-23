ua en ru
ChatGPT запускає підсумки 2025 року для мільйонів користувачів: як побачити свої результати

Вівторок 23 грудня 2025 15:45
ChatGPT запускає підсумки 2025 року для мільйонів користувачів: як побачити свої результати ChatGPT підбиває підсумки 2025 року для всіх активних користувачів (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

OpenAI представляє нову функцію для свого чат-бота - річний огляд під назвою "Ваш рік з ChatGPT". На старті вона доступна користувачам у деяких країнах, включно зі США, Канадою, Великою Британією, Австралією та Новою Зеландією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch.

Функція буде доступна для користувачів безкоштовного, Plus і Pro-планів, у яких увімкнені опції "збережені спогади" та "історія чатів", а також які досягли мінімального порогу активності в діалогах.

Командні, корпоративні або освітні облікові записи використовувати "Ваш рік з ChatGPT" не зможуть. Компанія підкреслила, що досвід користувача буде легким, безпечним і повністю контрольованим.

Як працює "Ваш рік з ChatGPT"

За аналогією з іншими сервісами, на кшталт Spotify Wrapped, ChatGPT персоналізує річний звіт, створюючи інтерактивні "нагороди" на основі того, як користувач взаємодіяв з ботом протягом року.

Наприклад, можна отримати нагороду "Креативний налагоджувач", якщо ви використовували чат-бота для пошуку рішень завдань або опрацювання ідей.

Застосунок також створює вірш і зображення, що відображають ваш рік і теми, які вас цікавлять.

У ChatGPT з'явилася персональна статистика за 2025 рік (фото: OpenAI)

Доступ і використання

Річний огляд відображатиметься на головному екрані додатка, але не буде нав'язливим і не відкриється автоматично.

Функція доступна у веб-версії ChatGPT і мобільних додатках для iOS і Android. Також ви можете безпосередньо запросити у бота "Ваш рік з ChatGPT", щоб ініціювати огляд.

Нагадаємо, що OpenAI запустила в ChatGPT власний App Store.

А ще ми писали, що OpenAI випустила оновлення, яке зробить ChatGPT більш практичним, надійним і зрозумілим у своїх поясненнях.

У нас також є матеріал про те, як користувачі ChatGPT зможуть безкоштовно користуватися функціями трьох ключових продуктів Adobe безпосередньо в чаті.

Штучний інтелект
Новини
