OpenAI запустила в ChatGPT власний App Store: як зміниться робота зі AI
OpenAI представила App Directory - каталог додатків, у якому користувачі можуть переглядати всі доступні інструменти, а також відкрила SDK для розробників, щоб створювати нові інтерактивні функції всередині інтерфейсу ChatGPT.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Від конекторів до додатків
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман минулого місяця зазначав, що компанія "планує згодом створювати очевидні функції, які очікують користувачі від повноцінної платформи", і запуск магазину застосунків став важливим кроком у цьому напрямку.
OpenAI також змінила назви раніше існуючих "конекторів", які давали змогу користувачам отримувати дані з інших сервісів, таких як Google Drive або Dropbox. Тепер вони теж називаються додатками.
Згідно з довідковою сторінкою OpenAI:
- конектори чату - "додатки з пошуком файлів"
- конектори для глибоких досліджень - "додатки з глибокими дослідженнями"
- синхронізовані конектори - "додатки із синхронізацією".
Крім того, додатки можуть використовувати інформацію з пам'яті, якщо функцію ввімкнено. Для користувачів ChatGPT Free, Plus, Go і Pro OpenAI може використовувати дані для навчання моделей, якщо ввімкнено опцію "поліпшити модель для всіх".
Магазин додатків у ChatGPT (фото: OpenAI)
Нові інтерактивні застосунки
Для більш інтерактивного досвіду користувачі можуть використовувати додатки ChatGPT, як-от Spotify, Zillow та інші сервіси, які запустилися ще в жовтні і тепер стали доступними в більшості країн. Наприклад, Spotify у ChatGPT тепер працює у Великій Британії, Швейцарії та по всій Європі.
Серед нових додатків:
- Apple Music дає змогу знаходити музику, створювати плейлисти і керувати бібліотекою прямо в чаті
- DoorDash дає змогу створювати кошик для покупок на основі рецептів і планувати харчування в одному вікні.
Spotify у ChatGPT (gif: Spotify)
Монетизація поки не розкрита
Як усі ці кроки допоможуть OpenAI перетворити АІ-бізнес на прибутковий проект, компанія поки не пояснила.
"Ми вивчаємо додаткові варіанти монетизації з часом, включно з цифровими товарами, і будемо ділитися новинами в міру того, як розробники і користувачі створюють і використовують застосунки", - зазначено в прес-релізі.
