OpenAI представила ChatGPT 5.2: що змінилося в новій версії ШІ
OpenAI випустила GPT-5.2 - оновлення, яке робить ChatGPT більш практичним, надійним і зрозумілим у своїх поясненнях. Замість акценту на "характері" моделі, як у GPT-5.1, розробники зосередилися на поліпшенні логіки, роботі з великими обсягами даних і стійкості в складних завданнях.
РБК-Україна з посиланням на TechRadar розповідає, що вміє нова модель ШІ ChatGPT 5.2 і чим вона може здивувати користувачів.
Оновлення доступне в трьох версіях - Instant, Thinking і Pro, розрахованих на різний рівень глибини міркувань.
Чітке та послідовне мислення
OpenAI демонструє тести, в яких GPT-5.2 досягає рівня професіоналів або перевершує його в десятках категорій. На оцінці GDPval, що охоплює 44 напрямки професійної діяльності (від фінансів до консалтингу), версія Thinking обходить спеціалістів майже в 75% завдань: складання презентацій, аналіз даних, підготовка документів тощо.
Головне поліпшення - здатність моделі до багатокрокового міркування. GPT-5.2 Thinking вміє:
- розбивати складні питання на частини
- планувати шлях вирішення
- зберігати ланцюжок логіки
- видавати результат, схожий на повноцінний робочий проект.
Тобто модель більше не просто "передбачає фрази", а будує цілісну розумову траєкторію. Це видно в чіткіших поясненнях, стійкості на довгих діалогах і логіці, яка не "розпадається" з часом.
Розширена пам'ять: робота із сотнями тисяч слів
Поліпшення пам'яті безпосередньо пов'язане з якістю міркувань. OpenAI стверджує, що GPT-5.2 Thinking майже ідеально відстежує інформацію протягом величезних масивів тексту.
Тепер можна завантажити в ChatGPT:
- проектну папку
- великий звіт
- юридичний документ
- наукову статтю
- чи навіть цілий набір незакінчених чернеток - і модель не "загубить нитку", а бачитиме весь контекст.
Це значно полегшує життя:
- студентам - для порівняльного аналізу кількох текстів
- власникам бізнесу - для вивчення фінансів і стратегій
- фахівцям - для опрацювання складних багатофайлових проектів.
Пам'ять покращено і у візуальних завданнях: GPT-5.2 краще аналізує схеми, графіки, інтерфейси, а також складні або розмиті зображення.
Надійність: менше помилок і більше точності
Третє ключове поліпшення - стабільність.
За даними OpenAI:
- кількість "галюцинацій" скоротилася на 30% порівняно з GPT-5.1
- моделі стало легше довіряти в завданнях, де важлива точність.
Поліпшення помітні і у використанні вбудованих інструментів ChatGPT. Наприклад, в одному тесті GPT-5.2 коректно опрацював складну ситуацію із затриманим рейсом, пересадками, ночівлею і запитом на медичне крісло - тоді як GPT-5.1 "зламався" в середині процесу.
Особливу увагу OpenAI також приділила безпеці спілкування. GPT-5.2 коректніше реагує на теми, пов'язані з емоційними станами або психічним здоров'ям, і дає більш зважені рекомендації.
Коли з'явиться GPT-5
Модель поступово стане доступною в підписках ChatGPT Plus, Pro, Go, Business і Enterprise.
Доступ до GPT-5.1 буде закрито через три місяці.
На думку експертів, оновлення може стати переломним - це не яскрава демонстрація ефектів, а спокійне, зріле поліпшення, орієнтоване на тих, хто хоче, щоб ШІ думав так само акуратно, як і говорив.
