OpenAI представила ChatGPT 5.2: що змінилося в новій версії ШІ

OpenAI випустила GPT-5.2 - оновлення, яке робить ChatGPT більш практичним, надійним і зрозумілим у своїх поясненнях. Замість акценту на "характері" моделі, як у GPT-5.1, розробники зосередилися на поліпшенні логіки, роботі з великими обсягами даних і стійкості в складних завданнях.

РБК-Україна з посиланням на TechRadar розповідає, що вміє нова модель ШІ ChatGPT 5.2 і чим вона може здивувати користувачів.

Оновлення доступне в трьох версіях - Instant, Thinking і Pro, розрахованих на різний рівень глибини міркувань.

Чітке та послідовне мислення

OpenAI демонструє тести, в яких GPT-5.2 досягає рівня професіоналів або перевершує його в десятках категорій. На оцінці GDPval, що охоплює 44 напрямки професійної діяльності (від фінансів до консалтингу), версія Thinking обходить спеціалістів майже в 75% завдань: складання презентацій, аналіз даних, підготовка документів тощо.

Головне поліпшення - здатність моделі до багатокрокового міркування. GPT-5.2 Thinking вміє:

розбивати складні питання на частини

планувати шлях вирішення

зберігати ланцюжок логіки

видавати результат, схожий на повноцінний робочий проект.

Тобто модель більше не просто "передбачає фрази", а будує цілісну розумову траєкторію. Це видно в чіткіших поясненнях, стійкості на довгих діалогах і логіці, яка не "розпадається" з часом.

Розширена пам'ять: робота із сотнями тисяч слів

Поліпшення пам'яті безпосередньо пов'язане з якістю міркувань. OpenAI стверджує, що GPT-5.2 Thinking майже ідеально відстежує інформацію протягом величезних масивів тексту.

Тепер можна завантажити в ChatGPT:

проектну папку

великий звіт

юридичний документ

наукову статтю

чи навіть цілий набір незакінчених чернеток - і модель не "загубить нитку", а бачитиме весь контекст.

Це значно полегшує життя:

студентам - для порівняльного аналізу кількох текстів

власникам бізнесу - для вивчення фінансів і стратегій

фахівцям - для опрацювання складних багатофайлових проектів.

Пам'ять покращено і у візуальних завданнях: GPT-5.2 краще аналізує схеми, графіки, інтерфейси, а також складні або розмиті зображення.

Надійність: менше помилок і більше точності

Третє ключове поліпшення - стабільність.

За даними OpenAI:

кількість "галюцинацій" скоротилася на 30% порівняно з GPT-5.1

моделі стало легше довіряти в завданнях, де важлива точність.

Поліпшення помітні і у використанні вбудованих інструментів ChatGPT. Наприклад, в одному тесті GPT-5.2 коректно опрацював складну ситуацію із затриманим рейсом, пересадками, ночівлею і запитом на медичне крісло - тоді як GPT-5.1 "зламався" в середині процесу.

Особливу увагу OpenAI також приділила безпеці спілкування. GPT-5.2 коректніше реагує на теми, пов'язані з емоційними станами або психічним здоров'ям, і дає більш зважені рекомендації.

Коли з'явиться GPT-5

Модель поступово стане доступною в підписках ChatGPT Plus, Pro, Go, Business і Enterprise.

Доступ до GPT-5.1 буде закрито через три місяці.

На думку експертів, оновлення може стати переломним - це не яскрава демонстрація ефектів, а спокійне, зріле поліпшення, орієнтоване на тих, хто хоче, щоб ШІ думав так само акуратно, як і говорив.