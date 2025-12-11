ua en ru
ChatGPT отримав безкоштовні інструменти Adobe: що вони вміють

Четвер 11 грудня 2025 14:45
UA EN RU
ChatGPT отримав безкоштовні інструменти Adobe: що вони вміють Adobe Photoshop, Express і Acrobat тепер можна використовувати безкоштовно прямо в ChatGPT (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Користувачі ChatGPT зможуть безкоштовно користуватися функціями трьох ключових продуктів Adobe безпосередньо в чаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Adobe Newsroom.

ChatGPT отримав вбудовані функції Adobe

За допомогою інтеграції користувачі зможуть:

  • редагувати зображення
  • створювати анімації
  • працювати з PDF-документами: керувати текстом, об'єднувати, витягувати та редагувати вміст.

Функції будуть доступні через Adobe Photoshop, Adobe Express та Adobe Acrobat. У компанії зазначають, що це зручний спосіб показати можливості продуктів Adobe новим користувачам, а також прискорити роботу зі швидкими правками для професіоналів.

За словами Елі Грінфілда, технічного директора Adobe, нові технології компанії дають змогу вбудувати Photoshop, Express і Acrobat у ChatGPT, надаючи користувачам зручні інструменти для редагування фото, створення запрошень і роботи з документами прямо в чаті.

Photoshop прямо в ChatGPT

Користувачі зможуть завантажувати зображення і давати команди на кшталт "Відрегулюй яскравість" - і Photoshop виконає правки прямо в ChatGPT.

Якщо результат не влаштує, доступне ручне доопрацювання за допомогою повзунків яскравості, контрасту та експозиції. Крім того, система розпізнає елементи на зображенні і застосовує ефекти навіть без явної згадки Photoshop.

Можна використовувати команди на кшталт: "Застосувати техніку малювання вугіллям до всього зображення, крім собаки в кутку". Також доступні такі ефекти, як глітч, світіння, тритон, півтон, дизеринг, мозаїка і розмиття в русі з окремими повзунками для тонкого налаштування.

За бажання результат можна відкрити у веб-версії Photoshop, зберігши всі шари і налаштування.

ChatGPT отримав безкоштовні інструменти Adobe: що вони вміютьКористувачі зможуть завантажувати зображення і давати команди для редагування зображень (фото: Adobe Newsroom)

Adobe Express для ChatGPT

Через Adobe Express користувачі зможуть генерувати дизайни, наприклад вітальні листівки, за текстовими підказками: "Зроби листівку до дня народження племінниці, їй 9 років, вона любить космос, роботів і фіолетовий колір".

Програма запропонує кілька варіантів, після чого можна вносити коригування, а потім анімувати листівку за допомогою простих команд. Усі зміни працюватимуть усередині ChatGPT, або можна відкрити повну веб-версію Adobe Express для детального редагування.

Через Adobe Express користувачі зможуть генерувати дизайни (фото: Adobe Newsroom)

Adobe Acrobat для ChatGPT

Інтеграція з Acrobat дає змогу завантажувати PDF і редагувати текст вручну або за допомогою ChatGPT.

Користувачі зможуть об'єднувати кілька PDF, витягувати текст і дані, стискати документи або зберігати нову версію з високою якістю - все це доступно прямо в чаті.

Інтеграція з Acrobat у ChatGPT відкриває можливість редагувати PDF і текст прямо в чаті (фото: Adobe Newsroom)

Доступність і подальші плани

Усі функції доступні безкоштовно для всіх 800+ мільйонів користувачів ChatGPT по всьому світу. Наразі інтеграція працює на веб-версії та iOS. Adobe Express уже доступний на Android, а підтримка Photoshop і Acrobat для Android з'явиться скоро.

В Adobe зазначають, що це тільки початок, і найближчими тижнями в ChatGPT з'являться нові можливості їхніх додатків.

Нагадаємо, що в ChatGPT додали функцію розумного шопінгу для пошуку товарів і отримання рекомендацій.

У нас також є матеріал про 7 вразливостей ChatGPT, які можуть негативно позначитися на користувачах.

А ще ми писали про 10 способів використання ChatGPT для прискореного вивчення іноземних мов.

