ChatGPT отримав безкоштовні інструменти Adobe: що вони вміють
Користувачі ChatGPT зможуть безкоштовно користуватися функціями трьох ключових продуктів Adobe безпосередньо в чаті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Adobe Newsroom.
ChatGPT отримав вбудовані функції Adobe
За допомогою інтеграції користувачі зможуть:
- редагувати зображення
- створювати анімації
- працювати з PDF-документами: керувати текстом, об'єднувати, витягувати та редагувати вміст.
Функції будуть доступні через Adobe Photoshop, Adobe Express та Adobe Acrobat. У компанії зазначають, що це зручний спосіб показати можливості продуктів Adobe новим користувачам, а також прискорити роботу зі швидкими правками для професіоналів.
За словами Елі Грінфілда, технічного директора Adobe, нові технології компанії дають змогу вбудувати Photoshop, Express і Acrobat у ChatGPT, надаючи користувачам зручні інструменти для редагування фото, створення запрошень і роботи з документами прямо в чаті.
Photoshop прямо в ChatGPT
Користувачі зможуть завантажувати зображення і давати команди на кшталт "Відрегулюй яскравість" - і Photoshop виконає правки прямо в ChatGPT.
Якщо результат не влаштує, доступне ручне доопрацювання за допомогою повзунків яскравості, контрасту та експозиції. Крім того, система розпізнає елементи на зображенні і застосовує ефекти навіть без явної згадки Photoshop.
Можна використовувати команди на кшталт: "Застосувати техніку малювання вугіллям до всього зображення, крім собаки в кутку". Також доступні такі ефекти, як глітч, світіння, тритон, півтон, дизеринг, мозаїка і розмиття в русі з окремими повзунками для тонкого налаштування.
За бажання результат можна відкрити у веб-версії Photoshop, зберігши всі шари і налаштування.
Користувачі зможуть завантажувати зображення і давати команди для редагування зображень (фото: Adobe Newsroom)
Adobe Express для ChatGPT
Через Adobe Express користувачі зможуть генерувати дизайни, наприклад вітальні листівки, за текстовими підказками: "Зроби листівку до дня народження племінниці, їй 9 років, вона любить космос, роботів і фіолетовий колір".
Програма запропонує кілька варіантів, після чого можна вносити коригування, а потім анімувати листівку за допомогою простих команд. Усі зміни працюватимуть усередині ChatGPT, або можна відкрити повну веб-версію Adobe Express для детального редагування.
Adobe Acrobat для ChatGPT
Інтеграція з Acrobat дає змогу завантажувати PDF і редагувати текст вручну або за допомогою ChatGPT.
Користувачі зможуть об'єднувати кілька PDF, витягувати текст і дані, стискати документи або зберігати нову версію з високою якістю - все це доступно прямо в чаті.
Доступність і подальші плани
Усі функції доступні безкоштовно для всіх 800+ мільйонів користувачів ChatGPT по всьому світу. Наразі інтеграція працює на веб-версії та iOS. Adobe Express уже доступний на Android, а підтримка Photoshop і Acrobat для Android з'явиться скоро.
В Adobe зазначають, що це тільки початок, і найближчими тижнями в ChatGPT з'являться нові можливості їхніх додатків.
