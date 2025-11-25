У ChatGPT з'явилася функція розумного шопінгу: як вона працює і чим корисна

Компанія OpenAI представила в ChatGPT нову функцію для шопінгу, яка допомагає підбирати товари - від побутових дрібниць до подарунків. Користувач може описати, що саме йому потрібно, після чого ШІ сформує персоналізований гід з вибору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

Як ChatGPT формує персональні рекомендації

Як зазначають в OpenAI, ChatGPT ставить уточнювальні запитання, проводить глибокий пошук в інтернеті, аналізує перевірені джерела і враховує контекст попередніх діалогів. У результаті формується актуальний і персоналізований огляд із рекомендаціями.

Функція особливо ефективна в категоріях, де важливі технічні деталі: електроніка, косметика, товари для дому та саду, кухонна техніка, спорт і активний відпочинок. Інструмент пропонує порівняння моделей, вказує на обмеження, компроміси та інші важливі особливості вибору.

ChatGPT пропонує запустити шопінг автоматично, якщо користувач задає купівельний запит. Також функцію можна вибрати вручну через меню "+". Після запуску відкривається візуальний інтерфейс, де можна уточнювати вподобання і коригувати підбір.

Покупки через ChatGPT: що доступно зараз

Для купівлі товару все ще потрібен перехід на сайт ритейлера. Однак в OpenAI заявляють, що в майбутньому ChatGPT зможе оформляти замовлення автоматично - для магазинів, підключених до системи Instant Checkout.

Функція вже почала розгортатися для авторизованих користувачів ChatGPT на тарифах Free, Go, Plus і Pro. Напередодні святкового сезону OpenAI обіцяє "практично необмежене використання" нового інструменту.