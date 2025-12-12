ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

OpenAI представила ChatGPT 5.2: что изменилось в новой версии ИИ

Пятница 12 декабря 2025 12:07
UA EN RU
OpenAI представила ChatGPT 5.2: что изменилось в новой версии ИИ Новая модель GPT-5.2 официально представлена (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

OpenAI выпустила GPT-5.2 - обновление, которое делает ChatGPT более практичным, надежным и понятным в своих объяснениях. Вместо акцента на "характере" модели, как в GPT-5.1, разработчики сосредоточились на улучшении логики, работе с большими объемами данных и устойчивости в сложных задачах.

РБК-Украина со ссылкой на TechRadar рассказывает, что умеет новая модель ИИ ChatGPT 5.2 и чем она может удивить пользователей.

Обновление доступно в трех версиях - Instant, Thinking и Pro, рассчитанных на разный уровень глубины рассуждений.

Четкое и последовательное мышление

OpenAI демонстрирует тесты, в которых GPT-5.2 достигает уровня профессионалов или превосходит его в десятках категорий. На оценке GDPval, охватывающей 44 направления профессиональной деятельности (от финансов до консалтинга), версия Thinking обходит специалистов почти в 75% задач: составление презентаций, анализ данных, подготовка документов и др.

Главное улучшение - способность модели к многошаговому рассуждению. GPT-5.2 Thinking умеет:

  • разбивать сложные вопросы на части
  • планировать путь решения
  • сохранять цепочку логики
  • выдавать результат, похожий на полноценный рабочий проект.

То есть модель больше не просто "предсказывает фразы", а строит цельную мыслительную траекторию. Это видно в более четких объяснениях, устойчивости на длинных диалогах и логике, которая не "распадается" со временем.

Расширенная память: работа с сотнями тысяч слов

Улучшение памяти напрямую связано с качеством рассуждений. OpenAI утверждает, что GPT-5.2 Thinking почти идеально отслеживает информацию на протяжении огромных массивов текста.

Теперь можно загрузить в ChatGPT:

  • проектную папку
  • большой отчет
  • юридический документ
  • научную статью
  • или даже целый набор незаконченных черновиков - и модель не "потеряет нить", а будет видеть весь контекст.

Это значительно облегчает жизнь:

  • студентам - для сравнительного анализа нескольких текстов
  • владельцам бизнеса - для изучения финансов и стратегий
  • специалистам - для обработки сложных многофайловых проектов.

Память улучшена и в визуальных задачах: GPT-5.2 лучше анализирует схемы, графики, интерфейсы, а также сложные или размытые изображения.

Надежность: меньше ошибок и больше точности

Третье ключевое улучшение - стабильность.

По данным OpenAI:

  • количество "галлюцинаций" сократилось на 30% по сравнению с GPT-5.1
  • модели стало легче доверять в задачах, где важна точность.

Улучшения заметны и в использовании встроенных инструментов ChatGPT. Например, в одном тесте GPT-5.2 корректно обработал сложную ситуацию с задержанным рейсом, пересадками, ночевкой и запросом на медицинское кресло - тогда как GPT-5.1 "сломался" в середине процесса.

Особое внимание OpenAI также уделила безопасности общения. GPT-5.2 корректнее реагирует на темы, связанные с эмоциональными состояниями или психическим здоровьем, и дает более взвешенные рекомендации.

Когда появится GPT-5

Модель постепенно станет доступна в подписках ChatGPT Plus, Pro, Go, Business и Enterprise.

Доступ к GPT-5.1 будет закрыт через три месяца.

По мнению экспертов, обновление может стать переломным - это не яркая демонстрация эффектов, а спокойное, зрелое улучшение, ориентированное на тех, кто хочет, чтобы ИИ думал так же аккуратно, как и говорил.

Напомним, что пользователи ChatGPT смогут бесплатно пользоваться функциями трех ключевых продуктов Adobe напрямую в чате.

А еще у нас есть материал о том, как с помощью ChatGPT создавать AI‑изображения и редактировать фото.

Мы также писали, что OpenAI представила в ChatGPT новую функцию для шопинга, которая помогает подбирать товары.

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллект
Новости
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений