OpenAI представила ChatGPT 5.2: что изменилось в новой версии ИИ

OpenAI выпустила GPT-5.2 - обновление, которое делает ChatGPT более практичным, надежным и понятным в своих объяснениях. Вместо акцента на "характере" модели, как в GPT-5.1, разработчики сосредоточились на улучшении логики, работе с большими объемами данных и устойчивости в сложных задачах.

РБК-Украина со ссылкой на TechRadar рассказывает, что умеет новая модель ИИ ChatGPT 5.2 и чем она может удивить пользователей.

Обновление доступно в трех версиях - Instant, Thinking и Pro, рассчитанных на разный уровень глубины рассуждений.

Четкое и последовательное мышление

OpenAI демонстрирует тесты, в которых GPT-5.2 достигает уровня профессионалов или превосходит его в десятках категорий. На оценке GDPval, охватывающей 44 направления профессиональной деятельности (от финансов до консалтинга), версия Thinking обходит специалистов почти в 75% задач: составление презентаций, анализ данных, подготовка документов и др.

Главное улучшение - способность модели к многошаговому рассуждению. GPT-5.2 Thinking умеет:

разбивать сложные вопросы на части

планировать путь решения

сохранять цепочку логики

выдавать результат, похожий на полноценный рабочий проект.

То есть модель больше не просто "предсказывает фразы", а строит цельную мыслительную траекторию. Это видно в более четких объяснениях, устойчивости на длинных диалогах и логике, которая не "распадается" со временем.

Расширенная память: работа с сотнями тысяч слов

Улучшение памяти напрямую связано с качеством рассуждений. OpenAI утверждает, что GPT-5.2 Thinking почти идеально отслеживает информацию на протяжении огромных массивов текста.

Теперь можно загрузить в ChatGPT:

проектную папку

большой отчет

юридический документ

научную статью

или даже целый набор незаконченных черновиков - и модель не "потеряет нить", а будет видеть весь контекст.

Это значительно облегчает жизнь:

студентам - для сравнительного анализа нескольких текстов

владельцам бизнеса - для изучения финансов и стратегий

специалистам - для обработки сложных многофайловых проектов.

Память улучшена и в визуальных задачах: GPT-5.2 лучше анализирует схемы, графики, интерфейсы, а также сложные или размытые изображения.

Надежность: меньше ошибок и больше точности

Третье ключевое улучшение - стабильность.

По данным OpenAI:

количество "галлюцинаций" сократилось на 30% по сравнению с GPT-5.1

модели стало легче доверять в задачах, где важна точность.

Улучшения заметны и в использовании встроенных инструментов ChatGPT. Например, в одном тесте GPT-5.2 корректно обработал сложную ситуацию с задержанным рейсом, пересадками, ночевкой и запросом на медицинское кресло - тогда как GPT-5.1 "сломался" в середине процесса.

Особое внимание OpenAI также уделила безопасности общения. GPT-5.2 корректнее реагирует на темы, связанные с эмоциональными состояниями или психическим здоровьем, и дает более взвешенные рекомендации.

Когда появится GPT-5

Модель постепенно станет доступна в подписках ChatGPT Plus, Pro, Go, Business и Enterprise.

Доступ к GPT-5.1 будет закрыт через три месяца.

По мнению экспертов, обновление может стать переломным - это не яркая демонстрация эффектов, а спокойное, зрелое улучшение, ориентированное на тех, кто хочет, чтобы ИИ думал так же аккуратно, как и говорил.