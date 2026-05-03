ОПЕК узгодила символічне підвищення квот на видобуток нафти на тлі виходу ОАЕ

Деталі угоди

За інформацією видання, згідно з домовленостями, досягнутими під час відеоконференції в неділю, сім країн ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією та Росією збільшать видобуток на 188 000 барелів на день.

Делегати очікували такого невеликого збільшення ще до того, як ОАЕ оголосили про свій вихід.

Проте фактичне відновлення видобутку залишається під питанням. Воно залежатиме від повторного відкриття Ормузької протоки, яка зараз заблокована через конфлікт, та відновлення експорту з Перської затоки.

Амбіції ОАЕ та їхній вихід

Об'єднані Арабські Емірати не втрачають часу і вже нагадали світові про власні амбіції щодо збільшення видобутку.

Флагманська нафтова компанія країни Adnoc заявила про плани прискорити програму зростання, виділивши 200 мільярдів дирхамів (55 мільярдів доларів) на проєкти з видобутку та переробки нафти.

Цей крок підкреслює багаторічну напруженість між Абу-Дабі та фактичним лідером ОПЕК - Саудівською Аравією.

Країни конкурували як через нафтову політику, так і за регіональний вплив. Самі ОАЕ заявили, що війна створила слушну нагоду для виходу з організації без значної волатильності на ринку.

Реакція ОПЕК+ та аналітиків

Експерти зазначають, що ОПЕК+ намагається демонструвати стабільність, ігноруючи внутрішні розбіжності.

"ОПЕК+ грає спокійно. Дотримуючись того самого шляху виробництва - тільки без ОАЕ - вона діє так, ніби нічого не сталося, навмисно применшуючи внутрішні розколи та проєктуючи стабільність", - зазначив керівник відділу геополітичного аналізу Rystad Energy Хорхе Леон.

Ризики для нафтового ринку

Вихід ОАЕ, який став несподіванкою для інших членів, може послабити здатність групи впливати на ціни на нафту.

Водночас він дає Абу-Дабі свободу нарощувати постачання без обмежень квотами, що потенційно створює передумови для майбутніх цінових війн.