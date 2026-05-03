ОПЕК согласовала символическое повышение квот на добычу нефти на фоне выхода ОАЭ

Детали сделки

По информации издания, согласно договоренностям, достигнутым во время видеоконференции в воскресенье, семь стран ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией увеличат добычу на 188 000 баррелей в день.

Делегаты ожидали такого небольшого увеличения еще до того, как ОАЭ объявили о своем выходе.

Однако фактическое восстановление добычи остается под вопросом. Оно будет зависеть от повторного открытия Ормузского пролива, который сейчас заблокирован из-за конфликта, и восстановления экспорта из Персидского залива.

Амбиции ОАЭ и их выход

Объединенные Арабские Эмираты не теряют времени и уже напомнили миру о собственных амбициях по увеличению добычи.

Флагманская нефтяная компания страны Adnoc заявила о планах ускорить программу роста, выделив 200 миллиардов дирхамов (55 миллиардов долларов) на проекты по добыче и переработке нефти.

Этот шаг подчеркивает многолетнюю напряженность между Абу-Даби и фактическим лидером ОПЕК - Саудовской Аравией.

Страны конкурировали как из-за нефтяной политики, так и за региональное влияние. Сами ОАЭ заявили, что война создала удобный случай для выхода из организации без значительной волатильности на рынке.

Реакция ОПЕК+ и аналитиков

Эксперты отмечают, что ОПЕК+ пытается демонстрировать стабильность, игнорируя внутренние разногласия.

"ОПЕК+ играет спокойно. Придерживаясь того же пути производства - только без ОАЭ - она действует так, будто ничего не произошло, намеренно преуменьшая внутренние расколы и проектируя стабильность", - отметил руководитель отдела геополитического анализа Rystad Energy Хорхе Леон.

Риски для нефтяного рынка

Выход ОАЭ, который стал неожиданностью для других членов, может ослабить способность группы влиять на цены на нефть.

В то же время он дает Абу-Даби свободу наращивать поставки без ограничений квотами, что потенциально создает предпосылки для будущих ценовых войн.