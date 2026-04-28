ОАЕ виходять з ОПЕК на тлі війни з Іраном, - Reuters

ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+ у найгірший для нафтового картелю момент - поки війна з Іраном паралізує постачання через Ормузьку протоку.

За даними видання, момент для виходу - вкрай болючий для ОПЕК. Країни Перської затоки вже зіткнулися з труднощами при експорті через Ормузьку протоку - вузький морський прохід між Іраном та Оманом.

Через нього зазвичай проходить п'ята частина всієї світової нафти та зрідженого газу.

Виробники нафти в регіоні й без того під тиском - і тепер ОПЕК втрачає ще й одного з ключових членів.

Що таке ОПЕК і чому це важливо

ОПЕК - організація країн, що видобувають нафту. Вони домовляються, скільки нафти видобувати, щоб впливати на світові ціни. ОПЕК+ - розширена версія, куди входять ще й країни поза організацією, зокрема Росія.

ОАЕ - одна з найбільших нафтодобувних країн світу. Вихід такого гравця б'є по єдності картелю та послаблює позиції його фактичного лідера - Саудівської Аравії.

Трамп у виграші?

Вихід ОАЕ - велика перемога для президента США Дональда Трампа. Він давно критикував ОПЕК, звинувачуючи організацію в штучному завищенні цін на нафту за рахунок решти світу.

"Ми захищаємо членів ОПЕК, а вони експлуатують це, нав'язуючи високі ціни на нафту", - заявив Трамп.

Він також прямо пов'язав американську військову підтримку країн Перської затоки з цінами на паливо.

Reuters пише, що вихід ОАЕ може спровокувати хаос всередині організації. Картель традиційно намагався демонструвати єдність - навіть попри внутрішні суперечки щодо квот на видобуток та геополітики.