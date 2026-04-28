ОАЕ виходять з ОПЕК на тлі війни з Іраном, - Reuters
ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+ у найгірший для нафтового картелю момент - поки війна з Іраном паралізує постачання через Ормузьку протоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними видання, момент для виходу - вкрай болючий для ОПЕК. Країни Перської затоки вже зіткнулися з труднощами при експорті через Ормузьку протоку - вузький морський прохід між Іраном та Оманом.
Через нього зазвичай проходить п'ята частина всієї світової нафти та зрідженого газу.
Виробники нафти в регіоні й без того під тиском - і тепер ОПЕК втрачає ще й одного з ключових членів.
Що таке ОПЕК і чому це важливо
ОПЕК - організація країн, що видобувають нафту. Вони домовляються, скільки нафти видобувати, щоб впливати на світові ціни. ОПЕК+ - розширена версія, куди входять ще й країни поза організацією, зокрема Росія.
ОАЕ - одна з найбільших нафтодобувних країн світу. Вихід такого гравця б'є по єдності картелю та послаблює позиції його фактичного лідера - Саудівської Аравії.
Трамп у виграші?
Вихід ОАЕ - велика перемога для президента США Дональда Трампа. Він давно критикував ОПЕК, звинувачуючи організацію в штучному завищенні цін на нафту за рахунок решти світу.
"Ми захищаємо членів ОПЕК, а вони експлуатують це, нав'язуючи високі ціни на нафту", - заявив Трамп.
Він також прямо пов'язав американську військову підтримку країн Перської затоки з цінами на паливо.
Reuters пише, що вихід ОАЕ може спровокувати хаос всередині організації. Картель традиційно намагався демонструвати єдність - навіть попри внутрішні суперечки щодо квот на видобуток та геополітики.
Як повідомляло РБК-Україна, нафта Brent зросла майже на 2%, досягнувши тритижневого максимуму в 107,97 долара за барель - після того як переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут.
А в Україні зміна цін на нафтовому ринку безпосередньо впливає на вартість пального на АЗС.
У травні головним фактором для українських водіїв стане можливе скасування паливного кешбеку - це збільшить реальні витрати на заправку, навіть якщо цифри на стелах АЗС не зміняться.