ОАЕ виходять з ОПЕК на тлі війни з Іраном, - Reuters

15:53 28.04.2026 Вт
Що це змінює на світовому нафтовому ринку?
aimg Олена Чупровська
ОАЕ виходять з ОПЕК на тлі війни з Іраном, - Reuters Фото: Мохаммед бін Заїд Аль Нахаян, президент ОАЕ (Getty Images)

ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+ у найгірший для нафтового картелю момент - поки війна з Іраном паралізує постачання через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Нафтогазові доходи Росії зростуть у травні, але є нюанс, - Reuters

За даними видання, момент для виходу - вкрай болючий для ОПЕК. Країни Перської затоки вже зіткнулися з труднощами при експорті через Ормузьку протоку - вузький морський прохід між Іраном та Оманом.

Через нього зазвичай проходить п'ята частина всієї світової нафти та зрідженого газу.

Виробники нафти в регіоні й без того під тиском - і тепер ОПЕК втрачає ще й одного з ключових членів.

Що таке ОПЕК і чому це важливо

ОПЕК - організація країн, що видобувають нафту. Вони домовляються, скільки нафти видобувати, щоб впливати на світові ціни. ОПЕК+ - розширена версія, куди входять ще й країни поза організацією, зокрема Росія.

ОАЕ - одна з найбільших нафтодобувних країн світу. Вихід такого гравця б'є по єдності картелю та послаблює позиції його фактичного лідера - Саудівської Аравії.

Трамп у виграші?

Вихід ОАЕ - велика перемога для президента США Дональда Трампа. Він давно критикував ОПЕК, звинувачуючи організацію в штучному завищенні цін на нафту за рахунок решти світу.

"Ми захищаємо членів ОПЕК, а вони експлуатують це, нав'язуючи високі ціни на нафту", - заявив Трамп.

Він також прямо пов'язав американську військову підтримку країн Перської затоки з цінами на паливо.

Reuters пише, що вихід ОАЕ може спровокувати хаос всередині організації. Картель традиційно намагався демонструвати єдність - навіть попри внутрішні суперечки щодо квот на видобуток та геополітики.

Як повідомляло РБК-Україна, нафта Brent зросла майже на 2%, досягнувши тритижневого максимуму в 107,97 долара за барель - після того як переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут.

А в Україні зміна цін на нафтовому ринку безпосередньо впливає на вартість пального на АЗС.

У травні головним фактором для українських водіїв стане можливе скасування паливного кешбеку - це збільшить реальні витрати на заправку, навіть якщо цифри на стелах АЗС не зміняться.

"Туапсе, у вас пропущений!": все про потрійний удар України по ключовому НПЗ Росії
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО