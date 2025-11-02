ОПЕК+ погодить невелике збільшення видобутку нафти, - Bloomberg

Очікується, що ключові члени формату на чолі з Саудівською Аравією ратифікують відновлення видобутку приблизно на 137 000 барелів на добу.

Цей рівень дасть змогу зберегти темпи невеликого збільшення видобутку, вже оголошеного на жовтень і листопад, пише Bloomberg.

Зазначимо, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її партнери поступово відновлюють припинений два роки тому видобуток. Сьогоднішня зустріч відбудеться на тлі зростаючого тиску на Росію у зв'язку з введенням американських санкцій проти двох найбільших нафтовидобувних компаній.

Крім того, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман наприкінці листопада має намір відвідати Вашингтон. Передбачається, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом можуть бути оголошені заходи, які призведуть до зниження світових цін на нафту.