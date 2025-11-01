ua en ru
Країни ОПЕК+ планують наростити видобуток нафти, - Reuters

Субота 01 листопада 2025 16:11
Країни ОПЕК+ планують наростити видобуток нафти, - Reuters Фото: країни ОПЕК+ планують наростити видобуток нафти (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Найбільший у світі альянс нафтовидобувних країн ОПЕК+, планує домовитись про чергове незначне підвищення цільових обсягів видобутку на грудень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства, із квітня вісім учасників ОПЕК+ збільшили свої виробничі квоти більш ніж на 2,7 млн барелів на добу, що становить близько 2,5% від світового рівня пропозиції.

До цієї групи входять Саудівська Аравія, РФ, ОАЕ, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан і Алжир. За даними трьох джерел, ці країни планують у неділю узгодити нове підвищення квот на грудень – ще на 137 тисяч барелів на добу.

Водночас четверте джерело не виключає, що країни можуть зробити паузу в збільшенні видобутку наступного місяця.

Під час попереднього засідання альянс ухвалив рішення підвищити квоти на листопад на такий самий об'єм – 137 тисяч барелів на добу. Аналогічне підвищення відбулося й у жовтні, тоді як до цього група узгоджувала більш масштабні збільшення.

Минулого тижня ціни на нафту впали до п’ятимісячного мінімуму – приблизно до 60 доларів за барель, що було спричинено побоюваннями щодо надлишку пропозиції. Проте згодом ціни відновилися до 65 доларів за барель на тлі нових західних санкцій проти РФ та оптимізму щодо торгівельних переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що експорт російського переробленого палива різко скоротився на тлі нових санкцій заходу й успішних атак України.

Також повідомлялось, що минулого тижня США оголосили про нові санкції проти Росії. Вони зачепили "Роснефть" і "Лукойл". За даними західних ЗМІ, індійські НПЗ на тлі таких обмежень уже почали скорочувати імпорт російської нафти.

