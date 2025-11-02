ОПЕК+ согласует небольшое увеличение добычи нефти, - Bloomberg

Ожидается, что ключевые члены формата во главе с Саудовской Аравией ратифицируют возобновление добычи примерно на 137 000 баррелей в сутки.

Этот уровень позволит сохранить темпы небольшого увеличения добычи, уже объявленного на октябрь и ноябрь, пишет Bloomberg.

Отметим, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры постепенно возобновляют приостановленную два года назад добычу. Сегодняшняя встреча пройдет на фоне растущего давления на Россию в связи с введением американских санкций против двух крупнейших нефтедобывающих компаний.

Кроме того, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в конце ноября намерен посетить Вашингтон. Предполагается, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом могут быть объявлены меры, которые приведут к снижению мировых цен на нефть.