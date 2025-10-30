Експорт російських нафтопродуктів обвалився до мінімумів з 2022 року, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, дані компанії Vortexa Ltd. свідчать, що загальний обсяг поставок російських нафтопродуктів морем у перші 26 днів жовтня становив 1,89 мільйона барелів на добу. Це найнижчий показник щонайменше з початку 2022 року.

Bloomberg зазначило, що хоча експорт дизеля злегка збільшився, загальний обсяг постачань знизився через слабкі відвантаження нафти (продукту нафтопереробки) і мазуту, особливо через балтійські порти після атак на експортний термінал в Усть-Лузі. Крім того, несприятливі погодні умови в регіоні останніми днями могли впливати на роботу портів.

Як скоротився експорт нафтопродуктів:

дизель і газойль: поставки зросли на 2% порівняно з попереднім місяцем - до 740 000 барелів на добу, чому сприяли більш високі поставки через Чорне море, що компенсували слабкі відвантаження з Приморська.

нафта: поставки скоротилася на 3% порівняно з вереснем - до 317 000 барелів на добу. Потоки залишаються обмеженими після атак на Усть-Лугу, через яку проходить понад 60% російського експорту нафти.

мазут: поставки впали на 10% - до 710 000 барелів на добу, це мінімум за три місяці.

сировина для переробки (вакуумний газойль): поставки збільшилися на 6% - до 70 000 барелів на добу.

бензин і компоненти для змішування: поставки на рівні близько 13 000 барелів на добу,

авіаційне паливо: поставки зросли до 44 000 барелів на добу.

Також, за даними журналістів, відвантаження російської сирої нафти знизилися після досягнення максимумів за останні два з половиною роки - минулого тижня скоротилася кількість рейсів із балтійських портів.