Опалювальний сезон добігає кінця: які міста вже почали вимикати тепло

У зв’язку з потеплінням міста України почали переглядати графік опалювального сезону. У деяких регіонах уже визначилися з датами його завершення, а в інших - поки що обмежують подачу тепла лише в денний час.
Коли завершиться опалювальний сезон у різних регіонах України, розповідає РБК-Україна.
У Херсоні вже визначилися з датами завершення опалювального періоду. Згідно з розпорядженням начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка, 12 березня опалення вимкнуть для об’єктів соціальної та культурної сфери, а також усіх споживачів централізованого теплопостачання.
30 квітня тепло відключать у будинках із системами індивідуального опалення. До 15 квітня комунальні підприємства мають розробити плани підготовки до наступного опалювального сезону.
У Львові вирішили призупиняти опалення в денні години - з 10:00 до 16:00. Це рішення ухвалили через потепління. Прогнозована температура повітря в місті найближчими днями сягатиме +17…+19°C.
У Львівській міській раді зазначають, що обмеження подачі тепла дозволить уникнути перегріву приміщень та зменшити витрати мешканців. Якщо температура знизиться, опалення обіцяють відновити у звичному режимі.
Місцева теплопостачальна компанія "Миколаївоблтеплоенерго" також тимчасово припинятиме подачу тепла вдень через потепління до +17°C. У будинках із встановленими індивідуальними тепловими пунктами система автоматично регулюватиме подачу теплоносія відповідно до температури повітря. У разі похолодання подачу тепла відновлять.
Міська влада поки не готова до повного відключення теплопостачання, оскільки найближчим часом прогнозуються мінусові температури. Харківський міський голова Ігор Терехов зазначає, що зараз котельні працюють у дискретному режимі: удень подачу тепла зменшують, а вночі - збільшують.
Це дозволяє зберігати комфортну температуру в квартирах і водночас економити ресурси. За словами очільника міста, завдяки цьому вже вдалося скоротити витрати газу на 20%.
У місті поки що не ухвалили рішення про завершення опалювального сезону. Заступник гендиректора "Полтаватеплоенерго" Ігор Процай у коментарі "Суспільному" розповів, що згідно з вимогами, для відключення тепла середньодобова температура має три дні поспіль перевищувати +8°C.
Комунальники готові до завершення опалювального сезону. Однак рішення залежатиме від погодних умов і місцевої влади.
Раніше РБК-Україна писало, що в Києві протягом трьох днів, з 7 по 9 березня, було зафіксовано п'ять температурних рекордів. Зокрема, 7 березня максимальна температура досягла 20,2°C, що на 3,9°C вище попереднього рекорду 1995 року. 8 березня максимальна температура становила 18,8°C, перевищивши рекорд 2019 року на 1,1°C. 9 березня температура досягла 20,0°C, що на 2,7°C вище рекорду 1920 року. Загалом, за ці три дні в Україні було встановлено майже 40 температурних рекордів у різних містах.
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