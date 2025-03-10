Опалювальний сезон добігає кінця: які міста вже почали вимикати тепло

Закінчення опалювального сезону в Херсоні

У Херсоні вже визначилися з датами завершення опалювального періоду. Згідно з розпорядженням начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка, 12 березня опалення вимкнуть для об’єктів соціальної та культурної сфери, а також усіх споживачів централізованого теплопостачання.

30 квітня тепло відключать у будинках із системами індивідуального опалення. До 15 квітня комунальні підприємства мають розробити плани підготовки до наступного опалювального сезону.

Закінчення опалювального сезону у Львові

У Львові вирішили призупиняти опалення в денні години - з 10:00 до 16:00. Це рішення ухвалили через потепління. Прогнозована температура повітря в місті найближчими днями сягатиме +17…+19°C.

У Львівській міській раді зазначають, що обмеження подачі тепла дозволить уникнути перегріву приміщень та зменшити витрати мешканців. Якщо температура знизиться, опалення обіцяють відновити у звичному режимі.

Закінчення опалювального сезону в Миколаєві

Місцева теплопостачальна компанія "Миколаївоблтеплоенерго" також тимчасово припинятиме подачу тепла вдень через потепління до +17°C. У будинках із встановленими індивідуальними тепловими пунктами система автоматично регулюватиме подачу теплоносія відповідно до температури повітря. У разі похолодання подачу тепла відновлять.

Закінчення опалювального сезону в Харкові

Міська влада поки не готова до повного відключення теплопостачання, оскільки найближчим часом прогнозуються мінусові температури. Харківський міський голова Ігор Терехов зазначає, що зараз котельні працюють у дискретному режимі: удень подачу тепла зменшують, а вночі - збільшують.

Це дозволяє зберігати комфортну температуру в квартирах і водночас економити ресурси. За словами очільника міста, завдяки цьому вже вдалося скоротити витрати газу на 20%.

Закінчення опалювального сезону в Полтаві

У місті поки що не ухвалили рішення про завершення опалювального сезону. Заступник гендиректора "Полтаватеплоенерго" Ігор Процай у коментарі "Суспільному" розповів, що згідно з вимогами, для відключення тепла середньодобова температура має три дні поспіль перевищувати +8°C.

Комунальники готові до завершення опалювального сезону. Однак рішення залежатиме від погодних умов і місцевої влади.