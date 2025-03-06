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У Миколаєві призупинятимуть подачу тепла: деталі

Четвер 06 березня 2025 10:20
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У Миколаєві призупинятимуть подачу тепла: деталі Фото: У Миколаєві відключатимуть опалення (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Миколаєві ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" вдень тимчасово припинятиме подачу теплоносія. Це пов’язано зі значним потеплінням.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".

У повідомленні йдеться, що за прогнозами Укргідрометцентру, найближчими днями температура повітря в місті сягатиме +11…+17°C, тому котельні працюватимуть в економному режимі. У будинках із встановленими індивідуальними тепловими пунктами температура подачі тепла автоматично коригуватиметься відповідно до зовнішньої температури.

Такі заходи допоможуть уникнути перегріву приміщень і зменшити витрати на опалення. У разі похолодання подачу теплоносія обіцяють відновити у звичному режимі.

Нагадаємо, через значне потепління рішення про тимчасове призупинення подачі опалення прийняли у Львові. У денний час, з 10:00 до 16:00, теплоносій не подаватиметься в будинки, де є технічна можливість. Таке рішення прийняли, щоб уникнути перегріву приміщень та зменшити витрати мешканців на опалення. Якщо температура знизиться, подача тепла відновиться у звичному режимі.

РБК-Україна писало, що в Україні зафіксовано настання метеорологічної весни: середньодобова температура повітря протягом кількох днів перевищує 0°C, що свідчить про початок весняного сезону. За прогнозами синоптиків, найближчими днями очікується подальше підвищення температури та відсутність опадів.

Синоптик Наталія Птуха зазначила, що поточні погодні умови сприяють встановленню весняних показників у більшості областей країни. Це обумовлено впливом антициклону, центр якого розташований над Балканами, що забезпечує стабільну суху та теплу погоду в Україні.

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