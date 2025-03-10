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П'ять температурних рекордів у Києві та майже 40 - по Україні: де в березні найтепліше

Понеділок 10 березня 2025 12:50
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П'ять температурних рекордів у Києві та майже 40 - по Україні: де в березні найтепліше Погода в березні продовжує встановлювати температурні рекорди у багатьох містах України (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку нових температурних рекордів. Їх зафіксували у Києві та багатьох інших містах України впродовж останніх трьох днів - 7, 8 і 9 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Зміст

Температурні рекорди 7 березня

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж п'ятниці, 7 березня, у різних регіонах України було встановлено 14 нових рекордів. Температура повітря перевищила попередні показники за цей день:

  • у Херсоні - 20,9°С;
  • в Івано-Франківську - 20,7°С;
  • у Чернівцях - 20,5°С;
  • у Житомирі - 20,3°С;
  • у Києві - 20,1°С;
  • у Тернополі - 20,0°С;
  • у Вінниці - 20,0°С;
  • в Ужгороді - 19,4°С;
  • у Львові - 19,0°С;
  • у Чернігові - 18,7°С;
  • у Хмельницькому - 18,6°С;
  • у Рівному - 18,1°С;
  • у Луцьку - 17,7°С;
  • у Сумах - 17,7°С.

Температурні рекорди 8 березня

В УкрГМЦ розповіли, що тепла повітряна маса захоплює приземний шар повітря вже впродовж декількох днів. Саме тому метеорологи на багатьох метеостанціях України зафіксували рекордні значення температури.

Впродовж суботи, 8 березня, рекорди було встановлено у 16 містах:

  • у Херсоні - 21,5°С;
  • у Миколаєві - 21,0°С;
  • у Львові - 20,5°С;
  • у Вінниці - 20,4°С;
  • в Ужгороді - 20,2°С;
  • у Кропивницькому - 20,0°С;
  • у Рівному - 19,6°С;
  • у Житомирі - 19,1°С;
  • у Луцьку - 18,9°С;
  • у Києві - 18,8°С;
  • у Харкові - 18,6°С;
  • у Хмельницькому - 18,5°С;
  • у Сумах - 18,4°С;
  • у Тернополі - 18,3°С;
  • у Чернігові - 18,1°С;
  • у Полтаві - 18,0°С.

Температурні рекорди 9 березня

Впродовж неділі, 9 березня, температурні рекорди було встановлено в 11 містах України:

  • у Львові - 21,0°С;
  • у Києві - 20,0°С;
  • у Чернівцях - 19,9°С;
  • у Чернігові - 19,2°С;
  • у Вінниці - 19,1°С;
  • у Сумах - 18,5°С;
  • у Житомирі - 18,3°С;
  • у Рівному - 17,8°С;
  • у Луцьку - 17,8°С;
  • у Хмельницькому - 17,6°С;
  • у Тернополі - 16,8°С.

Насамкінець експерти Укргідрометцентру нагадали громадянам, що високі значення температури та березневе сонячне проміння може бути доволі оманливим, адже "у комплексі з сильним вітром організм може зазнавати холодового стресу".

П'ять температурних рекордів у Києві та майже 40 - по Україні: де в березні найтеплішеТемпературні рекорди в Україні впродовж 7, 8 і 9 березня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Особливість температурних рекордів у Києві

Тим часом у прес-службі Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook повідомили, що за даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ" з 7 по 9 березня у столиці було зафіксовано п'ять температурних рекордів.

Так, максимальна температура повітря 7 березня після полудня досягла 20,2°C (що на 3,9°C вище, ніж у 1995 році для цієї дати).

Максимальна температура повітря 8 березня після полудня досягла 18,8°C (що на 1,1°C вище, ніж у 2019 році для цієї дати).

При цьому середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 12,1°C (що перевищило попередній рекордний показник 2019 року на 2,0°C, а кліматичну норму - на 10,6°C).

Уточнюється, що багаторічними показниками така температура повітря в Києві відповідає погоді кінця квітня.

Крім того, 9 березня максимальна температура повітря після полудня досягла 20,0°C (що на 2,7°C вище, ніж у 1920 році для цієї дати).

При цьому середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 11,2°C (що перевищило попередній рекордний показник 2019 року на 0,7°C, а кліматичну норму - на 9,4°C).

П'ять температурних рекордів у Києві та майже 40 - по Україні: де в березні найтеплішеТемпературні рекорди в Києві (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про температурні рекорди, які було встановлено у різних регіонах України впродовж 6 березня. Тоді максимальний рекордний показник в одному з міст становив 22,9°С.

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