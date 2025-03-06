"Перехідний місяць". Синоптик сказала, чи можуть в березні повернутись холоди

Найближчими днями, на вихідних і навіть на початку наступного тижня в Україні пануватиме весняна погода. Проте березень - "перехідний місяць".

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чи можуть в Україну в березні повернутись холоди

За словами експерта, імовірність того, що в березні в Україну повернуться холоди, не виключається.

"Така імовірність є. Поки що - впродовж цього тижня - насолоджуємось такою, весняною погодою. Але не забуваємо про те, що березень - місяць перехідний. І можуть бути будь-які прояви", - розповіла Птуха.

Вона повідомила, що згідно з попередніми розрахунками (які є у спеціалістів станом на зараз), "якраз таки у середині місяця (після 13-14 березня) будуть зрушення у синоптичних процесах - певні перебудови".

"Там вже можуть надходити і атмосферні фронти, і циклони. І вони можуть нести опади (навіть опади можуть бути різної фази - тобто подекуди й зі снігом)", - пояснила представниця УкрГМЦ.

Водночас вона наголосила, що поки що "говорити, скажімо так, з такою завчасністю, не можемо".

"Бачимо, що буде певна перебудова. Але ще сподіваємося, що, може, все ще зміниться й не буде сильно це все відчутно... Але поки що не розслабляємось. Березень, я завжди на цьому наголошую, перехідний місяць", - зауважила синоптик.

Вона додала, що цей місяць "може будь-які сюрпризи готувати".

"Навіть після таких високих значень температури. Може всяке трапитись. Тому готуємось. Слідкуємо щоденно, попереджаємо", - підсумувала Птуха.