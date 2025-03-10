У першій області в Україні оголосили про завершення опалювального сезону

Також до 15 квітня цього року повинні бути розроблені та подані на погодження плани заходів для підготовки об’єктів теплопостачання до наступного осінньо-зимового періоду 2025-2026 років з урахуванням досвіду поточного опалювального сезону.

Він зазначив, що у середу, 12 березня, в Херсонській міській територіальній громаді завершується опалювальний сезон для об’єктів соціально-культурної сфери та споживачів теплової енергії від централізованого опалення. Завершення опалювального сезону для інших споживачів тепла, зокрема мешканців будинків з індивідуальними системами опалення, відбудеться 30 квітня 2025 року.

Раніше РБК-Україна писало, що у зв'язку з підвищенням температури повітря ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" вирішило вдень призупиняти подачу тепла. За прогнозами Укргідрометцентру, температура в Миколаєві найближчими днями сягатиме +11-17°C, тому котельні перейдуть на економний режим роботи. У будинках з індивідуальними тепловими пунктами температура тепла автоматично коригуватиметься відповідно до зовнішніх умов, що дозволить зменшити витрати на опалення та уникнути перегріву в квартирах.

Також ми писали, що у Львові через значне потепління ухвалили рішення тимчасово призупинити подачу опалення. З 10:00 до 16:00 теплоносій не подаватиметься до будинків, де є технічна можливість. Це рішення прийняли для запобігання перегріву приміщень та зменшення витрат на опалення. Якщо температура знову знизиться, подачу тепла відновлять у звичайному режимі.

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