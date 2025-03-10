Отопительный сезон подходит к концу: какие города уже начали выключать тепло

В связи с потеплением города Украины начали пересматривать график отопительного сезона. В некоторых регионах уже определились с датами его завершения, а в других - пока ограничивают подачу тепла только в дневное время.
Когда завершится отопительный сезон в разных регионах Украины, рассказывает РБК-Украина.
В Херсоне уже определились с датами завершения отопительного периода. Согласно распоряжению начальника городской военной администрации Романа Мрочко, 12 марта отопление отключат для объектов социальной и культурной сферы, а также всех потребителей централизованного теплоснабжения.
30 апреля тепло отключат в домах с системами индивидуального отопления. До 15 апреля коммунальные предприятия должны разработать планы подготовки к следующему отопительному сезону.
Во Львове решили приостанавливать отопление в дневные часы - с 10:00 до 16:00. Это решение приняли из-за потепления. Прогнозируемая температура воздуха в городе в ближайшие дни будет достигать +17...+19°C.
Во Львовском городском совете отмечают, что ограничение подачи тепла позволит избежать перегрева помещений и уменьшить расходы жителей. Если температура снизится, отопление обещают восстановить в обычном режиме.
Местная теплоснабжающая компания "Николаевоблтеплоэнерго" также временно прекратит подачу тепла днем из-за потепления до +17°C. В домах с установленными индивидуальными тепловыми пунктами система автоматически будет регулировать подачу теплоносителя в соответствии с температурой воздуха. В случае похолодания подачу тепла возобновят.
Городские власти пока не готовы к полному отключению теплоснабжения, поскольку в ближайшее время прогнозируются минусовые температуры. Харьковский городской голова Игорь Терехов отмечает, что сейчас котельные работают в дискретном режиме: днем подачу тепла уменьшают, а ночью - увеличивают.
Это позволяет сохранять комфортную температуру в квартирах и одновременно экономить ресурсы. По словам главы города, благодаря этому уже удалось сократить расход газа на 20%.
В городе пока не приняли решение о завершении отопительного сезона. Заместитель гендиректора "Полтаватеплоэнерго" Игорь Процай в комментарии "Суспільному" рассказал, что согласно требованиям, для отключения тепла среднесуточная температура должна три дня подряд превышать +8°C.
Коммунальщики готовы к завершению отопительного сезона. Однако решение будет зависеть от погодных условий и местных властей.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве в течение трех дней, с 7 по 9 марта, было зафиксировано пять температурных рекордов. В частности, 7 марта максимальная температура достигла 20,2°C, что на 3,9°C выше предыдущего рекорда 1995 года. 8 марта максимальная температура составила 18,8°C, превысив рекорд 2019 года на 1,1°C. 9 марта температура достигла 20,0°C, что на 2,7°C выше рекорда 1920 года. В общем, за эти три дня в Украине было установлено почти 40 температурных рекордов в разных городах.
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