Опалювальний сезон-2027: де вже розпочався, а кому дадуть тепло пізніше

У багатьох громадах спочатку забезпечують теплом лікарні, дитсадки та інші соціальні установи, а житлові будинки підключають пізніше. Умови й строки залежать від погоди, готовності мереж і рішень місцевої влади.

Водночас у громадах, де опалення вже запускають, подача тепла може відбуватися поетапно. Тому дата початку сезону не завжди означає, що батареї одночасно потеплішають у всіх будинках.

Де вже почали подавати тепло

У Києві опалювальний сезон розпочався 16 жовтня. Спочатку тепло подають до закладів соціальної сфери, зокрема лікарень, шкіл і дитсадків. Водночас частина Дніпровського та Дарницького районів поки залишиться без опалення через значні пошкодження енергооб’єкта. Там тривають відновлювальні роботи.

В Ірпінській громаді Київської області з 15 жовтня почали підключати до опалення лікарні, окремі школи та дитсадки. Тепло подаватимуть за заявками керівників закладів, якщо внутрішні системи готові до роботи. У житлових будинках опалення ввімкнуть пізніше.

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В Ужгороді рішення про початок опалювального сезону ухвалили 16 жовтня. У комунальних закладах, зокрема школах, дитсадках, медичних, культурних установах і закладах соціального захисту, тепло вмикатимуть за умови зниження температурного режиму нижче нормативного.

В Куликівській громаді Чернігівської області опалювальний сезон розпочали ще 28 вересня. Тепло подали до закладів охорони здоров’я, загальної середньої та дошкільної освіти.

У Сновській громаді опалювальний сезон для бюджетних установ, підприємств і житлового фонду розпочався 15 жовтня. Того ж дня тепло почали подавати в житлові будинки та установи Корюківської й Коропської громад Чернігівщини.

У Гончарівській і Сосницькій громадах Чернігівської області початок опалювального сезону запланований на 19 жовтня. У Менській громаді тепло мають почати подавати 21 жовтня до установ, підприємств, організацій і житлового фонду.

У Сарненській громаді Рівненської області опалення запускають поетапно. Із 15 жовтня тепло подають до центральної районної лікарні, із 19 жовтня заплановано підключення дитсадків, із 20 жовтня - подачу теплоносія від котельні на вулиці Демократичній у Сарнах. Інші комунальні заклади, установи й адміністративні будівлі старостинських округів мають підключити 26 жовтня. Дату початку подачі тепла до шкіл повідомлять додатково.

У Терешківській громаді на Полтавщині опалення в закладах освіти розпочали вмикати ще 12 жовтня. Тепло вже подали до місцевого ліцею та дитсадка. За потреби опалюватимуть й інші школи громади. Рішення ухвалили через похолодання: у дитсадку температура повітря опустилася до 14 градусів.

У Решетилівській громаді Полтавської області опалювальний сезон у закладах освіти, охорони здоров’я та соціальної сфери з автономним опаленням має розпочатися 19 жовтня.

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У Калуській громаді Івано-Франківської області 15 жовтня вирішили розпочати вмикати опалення в закладах охорони здоров’я. Тепло мають подати до центральної районної та міської лікарень, а також геріатричного центру. Рішення щодо початку опалювального сезону в усій громаді планують ухвалити окремо.

У Вінницькій громаді також почали подавати тепло до соціальних закладів. Станом на 15 жовтня тепловики отримали 39 заявок, з них 25 - від відповідних установ. Опалення вже ввімкнули у двох дитсадках. Для житлових будинків потрібне окреме рішення.

У Збаразькій громаді Тернопільської області з 19 жовтня планують подавати тепло на об’єкти житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери.

Де тепло дадуть пізніше

У Запоріжжі станом на 16 жовтня дату початку опалювального сезону офіційно не оголосили. Системи опалення будинків почали заповнювати теплоносієм ще 8 жовтня, однак це ще не означає початку опалювального сезону. Рішення про подачу тепла до квартир ухвалить виконком міськради. Одна з умов - середньодобова температура +8°C або нижче протягом трьох діб поспіль.

У Луцьку опалювальний сезон також розпочнуть з урахуванням погодних умов. Виконком вирішив подавати тепло, коли середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб поспіль становитиме +8°C або нижче. Насамперед опалюватимуть дитячі, лікувальні та навчальні заклади. Комунальне підприємство "Луцьктепло" повідомило про готовність до зими та підготовку до відновлення гарячого водопостачання від великої котельні.

У Хмельницькому опалення планують запускати поетапно. Спочатку тепло мають подати до дитсадків і стаціонарних медичних закладів, а потім - іншим споживачам. Школи підключатимуть разом із житловими будинками, оскільки вони працюють від тих самих котелень. Запуск централізованого опалення залежатиме від погоди.

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У Львові точної дати початку опалювального сезону поки не назвали. За словами міського голови Андрія Садового, тепло планують подавати, коли температура опуститься нижче +8°C. Водночас лікарні та заклади освіти можуть отримати опалення раніше за потреби. Місто також готує резервні твердопаливні котельні для роботи під час можливих відключень електроенергії та пошкоджень інфраструктури.

У Чернівцях комунальне підприємство "Чернівцітеплокомуненерго" заявило про повну готовність до опалювального сезону. Проте тепло почнуть подавати після того, як середньодобова температура буде нижчою за +8°C протягом трьох діб і продовжить знижуватися. Відповідне рішення має ухвалити виконком міськради.

В Одесі завершують основні підготовчі роботи до опалювального сезону. За даними міської влади, відремонтували котельні, електричне й насосне обладнання, провели гідравлічні випробування та ремонт теплових мереж. Наразі триває підготовка внутрішньобудинкових мереж.

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