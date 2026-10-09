До 18 годин без світла: експерт назвав м’який та найгірший сценарії для Києва взимку

У разі продовження російських атак на енергосистему столиця України може жити за різними сценаріями відключень електроенергії - від 4-6 годин обмежень до жорстких 18 годин без світла та можливих перебоїв із водопостачанням.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА".

За словами експерта, у межах оптимістичного (реалістично-м'якого) сценарію на киян чекають планові відключення тривалістю 4-6 годин із можливими періодичними аварійними відключеннями приблизно раз на 2-3 тижні.

Водночас найгірший (жорсткий) сценарій передбачає триваліші обмеження та супутні проблеми:

Електроенергія: до 18 годин планових відключень на добу .

. Водопостачання: тимчасова відсутність води .

. Опалення: локальні проблеми в окремих районах чи окремих частинах міста.

"Я думаю, що до серйозної відсутності опалення ми скоріш за все не дійдемо, хоча можливо і таке, але знов-таки не всього міста. Десь в певних частинах міста може бути відсутнє опалення. Це найгірший сценарій. Але це не буде довго. Воно завжди буде або відновлюватись, або будуть привозитись мобільні генератори, мобільні котельні, які тепер є", - пояснив Харченко.

Коментуючи ризики нових масованих атак з боку РФ, директор Центру досліджень енергетики зазначив, що ворог фізично не здатен завдавати масштабних ударів безперервно.

"Вони не здатні це зробити з інтервалом менше, ніж 2 тижні. А 2 тижні - це той інтервал, за яким ми встигаємо відновити доволі багато і трохи стати на ноги", - наголосив експерт.

Повну версію розмови дивіться вже незабаром у новому випуску подкасту "ЦЕ БАЗА" на YouTube-каналі РБК-Україна.