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До 18 годин без світла: експерт назвав м’який та найгірший сценарії для Києва взимку

16:47 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Марія Кучерявець
До 18 годин без світла: експерт назвав м’який та найгірший сценарії для Києва взимку Фото: Узимку Київ може зіткнутися з відключеннями світла тривалістю до 18 годин (Getty Images)
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У разі продовження російських атак на енергосистему столиця України може жити за різними сценаріями відключень електроенергії - від 4-6 годин обмежень до жорстких 18 годин без світла та можливих перебоїв із водопостачанням.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА".

За словами експерта, у межах оптимістичного (реалістично-м'якого) сценарію на киян чекають планові відключення тривалістю 4-6 годин із можливими періодичними аварійними відключеннями приблизно раз на 2-3 тижні.

Водночас найгірший (жорсткий) сценарій передбачає триваліші обмеження та супутні проблеми:

  • Електроенергія: до 18 годин планових відключень на добу.
  • Водопостачання: тимчасова відсутність води.
  • Опалення: локальні проблеми в окремих районах чи окремих частинах міста.

"Я думаю, що до серйозної відсутності опалення ми скоріш за все не дійдемо, хоча можливо і таке, але знов-таки не всього міста. Десь в певних частинах міста може бути відсутнє опалення. Це найгірший сценарій. Але це не буде довго. Воно завжди буде або відновлюватись, або будуть привозитись мобільні генератори, мобільні котельні, які тепер є", - пояснив Харченко.

Коментуючи ризики нових масованих атак з боку РФ, директор Центру досліджень енергетики зазначив, що ворог фізично не здатен завдавати масштабних ударів безперервно.

"Вони не здатні це зробити з інтервалом менше, ніж 2 тижні. А 2 тижні - це той інтервал, за яким ми встигаємо відновити доволі багато і трохи стати на ноги", - наголосив експерт.

Повну версію розмови дивіться вже незабаром у новому випуску подкасту "ЦЕ БАЗА" на YouTube-каналі РБК-Україна.

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