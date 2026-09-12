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Корецький: зима буде важкою, але ми підготовані краще, ніж минулого року

19:31 12.09.2026 Сб
2 хв
Прем'єр визнав, що захистити від ударів всі енергооб'єкти не вийде
aimg Ростислав Шаправський aimg Дмитро Левицький
Корецький: зима буде важкою, але ми підготовані краще, ніж минулого року Фото: Сергій Корецький, прем'єр-міністр України (facebook.com/zelenskyy.official)
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Проходження майбутньої зими - головний виклик, який стоїть перед українським урядом. Кабмін готується до будь-якого сценарію.

Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький у межах конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна.

"Безумовно, зима - головний виклик. І ми всі готуємося до цього. Є план стійкості, захищаємо активи й інфраструктуру енергетичну. Готуємо децентралізовані засоби забезпечення життєдіяльності регіонів, міст, областей. І це головна задача", - сказав прем'єр.

Як зазначив Корецький, українська енергетика перебуває під постійними ворожими обстрілами.

"Захистити повною мірою все неможливо. Це зрозуміло. Проте ми суттєво більш готові до цих атак, ніж минулої зими", - наголосив глава уряду.

Корецький: зима буде важкою, але ми підготовані краще, ніж минулого року

Корецький зробив заяву про майбутню зиму (Інфографіка РБК-Україна)

Він нагадав, що вже багато разів з різних каналів було сказано, що "зима буде важкою", але додав, що іншого плану, як достойно її пройти, в України немає.

"Тому уряд і всі роблять максимум дій для того, щоби рухатись і знати план: і Б, і С, і, можливо, найгірші зі всіх можливих. Краще бути підготовленим, знати всі такі варіанти, ніж бути неочікувано атакованими в тій чи іншій галузі", - резюмував Корецький.

Україна готується до війни і взимку

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявляв, що на сьогодні ситуація виглядає так, що війна з Росією триватиме і цієї зими. Тож він закликав партнерів допомогти Україні підготуватися до майбутніх викликів.

Наприкінці серпня Зеленський також увів у дію плани стійкості для українських регіонів. Це комплекси заходів, щоб пройти майбутній опалювальний сезон в умовах російської агресії.

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Сергій Корецький Опалювальный сезон Війна Росії проти України
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