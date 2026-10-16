Отопительный сезон-2027: где уже начался, а кому дадут тепло позже

Во многих общинах сначала подают тепло в больницы, детсады и другие социальные учреждения, а жилые дома подключают позже. Условия и сроки зависят от погоды, готовности сетей и местных властей.

В то же время в общинах, где отопление уже запускают, подача тепла может происходить поэтапно. Поэтому дата начала сезона не всегда означает, что батареи одновременно потеплеют во всех домах.

Где уже начали подавать тепло

В Киеве отопительный сезон начался 16 октября. Сначала тепло подают в учреждения социальной сферы, в частности больницы, школы и детсады. В то же время часть Днепровского и Дарницкого районов пока останется без отопления из-за значительных повреждений энергообъекта. Там продолжаются восстановительные работы.

В Ирпенской общине Киевской области с 15 октября начали подключать к отоплению больницы, отдельные школы и детсады. Тепло будут подавать по заявкам руководителей заведений, если внутренние системы готовы к работе. В жилых домах отопление включат позже.

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В Ужгороде решение о начале отопительного сезона было принято 16 октября. В коммунальных учреждениях, в частности школах, детсадах, медицинских, культурных учреждениях и заведениях социальной защиты, тепло будут включать при снижении температурного режима ниже нормативного.

В Куликовской общине Черниговской области отопительный сезон начали еще 28 сентября. Тепло подали в учреждения здравоохранения, общего среднего и дошкольного образования.

В Сновской общине отопительный сезон для бюджетных учреждений, предприятий и жилищного фонда начался 15 октября. В этот же день тепло начали подавать в жилые дома и учреждения Корюковской и Коропской общин Черниговщины.

В Гончаровской и Сосницкой общинах Черниговской области начало отопительного сезона запланировано на 19 октября. В Менской общине тепло должны начать подавать 21 октября в учреждения, предприятия, организации и жилищный фонд.

В Сарненской общине Ровенской области отопление запускают поэтапно. С 15 октября тепло подается в центральную районную больницу, с 19 октября запланировано подключение детсадов, с 20 октября - подачу теплоносителя от котельной на улице Демократической в Сарнах. Другие коммунальные учреждения, учреждения и административные здания старостинских округов должны быть подключены 26 октября. Дату начала подачи тепла в школы сообщат дополнительно.

В Терешковской общине Полтавской области отопление в учебных заведениях начали включать еще 12 октября. Тепло уже подали в местный лицей и детсад. При необходимости будут отапливаться и другие школы общины. Решение было принято из-за похолодания: в детском саду температура воздуха опустилась до 14 градусов.

В Решетиловской общине Полтавской области отопительный сезон в учреждениях образования, здравоохранения и социальной сферы с автономным отоплением должен начаться 19 октября.

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В Калушской общине Ивано-Франковской области 15 октября решили начать включать отопление в учреждениях здравоохранения. Тепло должны подать в центральную районную и городскую больницы, а также гериатрический центр. Решения относительно начала отопительного сезона во всей общине планируют принять отдельно.

В Винницкой общине также начали подавать тепло в социальные учреждения. По состоянию на 15 октября тепловики получили 39 заявок, из них 25 - от соответствующих учреждений. Отопление уже включено в двух детских садах. Для жилых домов нужно отдельное решение.

В Збаражской общине Тернопольской области с 19 октября планируют подавать тепло на объекты жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы.

Где тепло дадут позже

В Запорожье по состоянию на 16 октября дату начала отопительного сезона официально не объявили. Системы отопления домов начали заполнять теплоносителем еще 8 октября, однако это еще не означает начала отопительного сезона. Решение о подаче тепла в квартиры примет исполком горсовета. Одно из условий - среднесуточная температура +8°C или ниже в течение трех суток подряд.

В Луцке отопительный сезон начнут с учетом погодных условий. Исполком решил подавать тепло, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток будет составлять +8°C или ниже. В первую очередь будут отапливать детские, лечебные и учебные заведения. Коммунальное предприятие "Луцктепло" сообщило о готовности к зиме и подготовке к возобновлению горячего водоснабжения от большой котельной.

В Хмельницком отопление планируют запускать поэтапно. Сначала тепло должны подать в детсады и стационарные медицинские учреждения, а затем - другим потребителям. Школы будут подключать вместе с жилыми домами, поскольку они работают от тех же котельных. Запуск централизованного отопления зависит от погоды.

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Во Львове точной даты начала отопительного сезона пока не назвали. По словам городского головы Андрея Садового, тепло планируется подавать, когда температура опустится ниже +8°C. В то же время больницы и учебные заведения могут получить отопление раньше, в случае необходимости. Город также готовит резервные твердотопливные котельные для работы при возможных отключениях электроэнергии и повреждении инфраструктуры.

В Черновцах коммунальное предприятие "Черновцытеплокоммунэнерго" заявило о полной готовности к отопительному сезону. Однако тепло начнут подавать после того, как среднесуточная температура будет ниже +8°C в течение трех суток и продолжит снижаться. Соответствующее решение должен принять исполком горсовета.

В Одессе завершают основные подготовительные работы к отопительному сезону. По данным городских властей, отремонтировали котельное, электрическое и насосное оборудование, провели гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей. В настоящее время идет подготовка внутридомовых сетей.

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