Громадам заблокували 20 млрд грн платежів: в АМУ попередили про ризики перед зимою

Уряд і Державна казначейська служба призупинили виплати та проведення платежів місцевим громадам на загальну суму близько 20 млрд грн через заходи економії та дефіцит фінансування.

Уряд призупинив виплати коштів громад, які є на рахунку в Держказначействі, тому що вони зберігаються за законом тільки в державному банку.

"Уряд зараз обмежує у використанні. Оце страшне. Бо якщо плани енергостійкості, які затверджувалися на РНБО, а потім указом президента, формувалися по всій країні, і на них тоді називали цифру приблизно 250 млрд гривень по всій країні треба було використати, то нічого з цих коштів держава не виділила напряму громадам", - - заявила радниця голови АМУ.

За її словами, якщо кошти виділялись, вони виділялись виключно на Агентство відновлення, і зараз зупинилися платежі саме по коштам, які належать громадам.

Оксана Продан зазначила, що гроші, які є у громад, вони не можуть використати для підготовки до зими.

"Ті кошти, які є в громадах, вони не можуть використати для того, щоб заплатити за генератори, за акумулятори тощо. Це проблема, тому що два тижні залишилось до офіційного початку опалювального сезону. Ми завжди до останнього сподіваємося, що ми встигнемо. А сьогодні уряд каже: "давайте в грудні", - зазначила Продан.