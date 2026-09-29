Україна перевищила план із накопичення газу: скільки ресурсу вже є перед зимою

Запаси газу в українських підземних сховищах уже сягнули 15,6 млрд кубометрів, перевищивши базовий урядовий сценарій підготовки до опалювального сезону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка в ефірі телеканалу Київ24.

За його словами, урядовий план передбачав накопичення 14,6 млрд кубометрів газу до кінця жовтня. Цей показник включає так званий буферний газ, необхідний для підтримання тиску та нормальної роботи сховищ.

"На сьогодні в підземних сховищах, а ще опалюваний сезон не наступив, ще до нього приблизно 3 тижні, вже знаходиться 15,6", - зазначив Омельченко.

Таким чином, запаси газу вже суттєво перевищують плановий показник.

"Тобто дійсно на 1 мільярд ми вже перевищили плановий показник. Надіюся, що зможемо довести до початку опального сезону до рівня 16 мільярдів кубічних метрів газу", - заявив експерт.

Що це означає для України

Перевищення планового обсягу означає, що Україна входить в опалювальний сезон із додатковим запасом ресурсу на випадок зростання попиту взимку.

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За достатніх внутрішніх запасів надлишковий ресурс також може бути використаний для експорту.