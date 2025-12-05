UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Без опадів, але вітряно: синоптик розповіла, якою буде погода на вихідних

Фото: синоптик розповіла, якою буде погода на вихідних (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У суботу та неділю, 6-7 грудня, в Україні стане трохи холодніше. Опади не прогнозуються, але буде вітряно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

За словами Діденко, у нічні години температура повітря становитиме від 2 тепла до 4 морозу. Протягом дня 6-7 грудня очікується +2+6 градусів, на Закарпатті та півдні Криму +7+11 градусів.

Антициклон визначатиме скрізь в Україні вихідними погоду без опадів. Але із рвучким вітром східних напрямків, а у південній частині України навіть можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

У Києві у суботу та неділю очікується суха та холоднувата погода. Вночі -1-3 градуси, в денні години +1+4 градуси.

"Коли підморожуватиме, то обережно ходіть чи їздіть тротуарами та дорогами, може бути часом слизько", - зазначила синоптик.

 

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі натякнули на теплий старт зими у грудні 2025 року.

Також синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику першого зимового місяця та поділились загальним попереднім прогнозом на грудень.

Водночас синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.

Також додамо, що листопад за один день встановив одразу п’ять температурних рекордів.

