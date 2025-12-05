Без опадів, але вітряно: синоптик розповіла, якою буде погода на вихідних

За словами Діденко, у нічні години температура повітря становитиме від 2 тепла до 4 морозу. Протягом дня 6-7 грудня очікується +2+6 градусів, на Закарпатті та півдні Криму +7+11 градусів.

Антициклон визначатиме скрізь в Україні вихідними погоду без опадів. Але із рвучким вітром східних напрямків, а у південній частині України навіть можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

У Києві у суботу та неділю очікується суха та холоднувата погода. Вночі -1-3 градуси, в денні години +1+4 градуси.

"Коли підморожуватиме, то обережно ходіть чи їздіть тротуарами та дорогами, може бути часом слизько", - зазначила синоптик.