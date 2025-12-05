Без осадков, но ветрено: синоптик рассказала, какой будет погода на выходных

В субботу и воскресенье, 6-7 декабря, в Украине станет немного холоднее. Осадки не прогнозируются, но будет ветрено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.
По словам Диденко, в ночные часы температура воздуха составит от 2 тепла до 4 мороза. В течение дня 6-7 декабря ожидается +2+6 градусов, на Закарпатье и юге Крыма +7+11 градусов.
Антициклон будет определять везде в Украине на выходных погоду без осадков. Но с порывистым ветром восточных направлений, а в южной части Украины даже возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.
В Киеве в субботу и воскресенье ожидается сухая и холодноватая погода. Ночью -1-3 градуса, в дневные часы +1+4 градуса.
"Когда будет подмораживать, то осторожно ходите или ездите по тротуарам и дорогам, может быть временами скользко", - отметила синоптик.
