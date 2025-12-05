RU

Общество Образование Деньги Изменения

Без осадков, но ветрено: синоптик рассказала, какой будет погода на выходных

Фото: синоптик рассказала, какой будет погода на выходных (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу и воскресенье, 6-7 декабря, в Украине станет немного холоднее. Осадки не прогнозируются, но будет ветрено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

По словам Диденко, в ночные часы температура воздуха составит от 2 тепла до 4 мороза. В течение дня 6-7 декабря ожидается +2+6 градусов, на Закарпатье и юге Крыма +7+11 градусов.

Антициклон будет определять везде в Украине на выходных погоду без осадков. Но с порывистым ветром восточных направлений, а в южной части Украины даже возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве в субботу и воскресенье ожидается сухая и холодноватая погода. Ночью -1-3 градуса, в дневные часы +1+4 градуса.

"Когда будет подмораживать, то осторожно ходите или ездите по тротуарам и дорогам, может быть временами скользко", - отметила синоптик.

 

 

Напомним, ранее в Укргидрометцентре намекнули на теплый старт зимы в декабре 2025 года.

Также синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику первого зимнего месяца и поделились общим предварительным прогнозом на декабрь.

В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.

Также добавим, что ноябрь за один день установил сразу пять температурных рекордов.

