Опади майже вдвічі перевищили норму. Де взимку в Україні сніжило найбільше

В Івано-Франківській області підбили підсумки календарної зими 2024-2025 років. В цілому вона була дещо теплішою від норми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.