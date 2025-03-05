Опади майже вдвічі перевищили норму. Де взимку в Україні сніжило найбільше
В Івано-Франківській області підбили підсумки календарної зими 2024-2025 років. В цілому вона була дещо теплішою від норми.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.
Якою була зима в Івано-Франківській області та де сніжило найбільше
Згідно з інформацією експертів, зима на території Івано-Франківської області була дещо теплішою від норми.
Уточнюється, що середні температури повітря за сезон:
- по області становили 0,1-0,7 градуса тепла (що на 1,8-2,5°С вище від норми);
- на високогір'ї - 3,5 градуса морозу (що на 1,7⁰ вище від норми).
Синоптики розповіли, що найтеплішим місяцем зими був січень 2025 року. Впродовж нього "спостерігалося перевищення норм середньомісячних температур на 4,7-6⁰С".
Тим часом найхолоднішим місяцем був лютий - із середньомісячними температурами на 1-2 градуси нижчими від норми.
В обласному центрі з гідрометеорології розповіли також про рекордно теплий і холодний дні (впродовж поточного зимового сезону):
- найтеплішим днем зими стало 28 січня 2025 року - тоді максимум температури повітря в місті Яремче досягнув +17,1⁰С;
- найхолоднішим днем зими було 21 лютого - тоді мінімум температури повітря на станції "Пожежевська" становив -16,4⁰С.
Повідомляється також, що взимку 2024-2025 рр. спостерігався значний дефіцит опадів (в цілому сума опадів за сезон перебувала в межах 48-61% від норми).
При цьому майже вдвічі перевищила норму сума опадів (кількість снігу) на високогір'ї Карпат.
Допис обласного центру з гідрометеорології (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Де і коли випав перший сніг
Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня 2024 року, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож саме тоді на високогір'ї випав перший сніг. Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких було видно засніжені схили та ліси.
У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).
У вівторок, 1 жовтня 2024 року, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою вже до 13 сантиметрів.
У неділю, 3 листопада, перший сніг випав у Харкові, а вже 4 листопада - перший сніг дістався Києва.
У середу, 13 листопада, снігом почало засипати різні регіони країни (починаючи із західних областей). 14 листопада Україну продовжувало засипати снігом (перший сніг фіксували у Сумах, Славуті та інших населених пунктах).
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