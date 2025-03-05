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Осадки почти вдвое превысили норму. Где зимой в Украине снежило больше всего

Среда 05 марта 2025 17:20
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Осадки почти вдвое превысили норму. Где зимой в Украине снежило больше всего В Ивано-Франковской области подвели итоги зимы (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Ивано-Франковской области подвели итоги календарной зимы 2024-2025 годов. В целом она была несколько теплее нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии в Facebook.

Какой была зима в Ивано-Франковской области и где снежило больше всего

Согласно информации экспертов, зима на территории Ивано-Франковской области была несколько теплее нормы.

Уточняется, что средние температуры воздуха за сезон:

  • по области составляли 0,1-0,7 градуса тепла (что на 1,8-2,5°С выше нормы);
  • на высокогорье - 3,5 градуса мороза (что на 1,7⁰ выше нормы).

Синоптики рассказали, что самым теплым месяцем зимы был январь 2025 года. В течение него "наблюдалось превышение норм среднемесячных температур на 4,7-6⁰С".

Между тем самым холодным месяцем был февраль - со среднемесячными температурами на 1-2 градуса ниже нормы.

В областном центре по гидрометеорологии рассказали также о рекордно теплом и холодном днях (в течение текущего зимнего сезона):

  • самым теплым днем зимы стало 28 января 2025 года - тогда максимум температуры воздуха в городе Яремче достиг +17,1⁰С;
  • самым холодным днем зимы было 21 февраля - тогда минимум температуры воздуха на станции "Пожежевская" составлял -16,4⁰С.

Сообщается также, что зимой 2024-2025 гг. наблюдался значительный дефицит осадков (в целом сумма осадков за сезон находилась в пределах 48-61% от нормы).

При этом почти вдвое превысила норму сумма осадков (количество снега) на высокогорье Карпат.

Осадки почти вдвое превысили норму. Где зимой в Украине снежило больше всегоПубликация областного центра по гидрометеорологии (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Где и когда выпал первый снег

Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября 2024 года, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому именно тогда на высокогорье выпал первый снег. Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых были видны заснеженные склоны и леса.

В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).

Во вторник, 1 октября 2024 года, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой уже до 13 сантиметров.

В воскресенье, 3 ноября, первый снег выпал в Харькове, а уже 4 ноября - первый снег добрался до Киева.

В среду, 13 ноября, снегом начало засыпать разные регионы страны (начиная с западных областей). 14 ноября Украину продолжало засыпать снегом (первый снег фиксировали в Сумах, Славуте и других населенных пунктах).

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