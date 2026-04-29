UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Удари по Туапсе Крадене зерно в Ізраїлі Ормузька протока Війна в Україні

В ОП відповіли на заклики Мадяра зустрітись із Зеленським на Закарпатті

13:26 29.04.2026 Ср
2 хв
Чи узгоджено вже дату зустрічі?
aimg Олена Чупровська
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

В Офісі президента відреагували на пропозицію майбутнього прем'єра Угорщини Петера Мадяра зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Береговому на Закарпатті.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник президента України Дмитро Литвин журналістам.

Що сказав Литвин

За словами радника, президент "ще не узгоджував графік на червень". Він також уточнив, що "двосторонні зустрічі узгоджуються у двосторонніх контактах".

Тобто публічні анонси - не формат, у якому Київ планує переговори.

Що пропонував Мадяр

Напередодні майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр прийняв у себе мера Берегового Золтана Баб'яка. Вони обговорювали становище угорської меншини в Україні та наслідки війни.

Після цього Мадяр заявив, що хоче організувати зустріч із президентом України Володимиром Зеленським саме в Береговому - місті з переважно угорським населенням.

"Настав час для України завершити понад десятиліття законодавчих обмежень, а для угорців Закарпаття - відновити усі їхні культурні, мовні, адміністративні й освітні права та стати знову рівноправними й шанованими громадянами України", - заявив він.

Як повідомляло РБК-Україна, ще 28 квітня Мадяр оголосив про намір ініціювати зустріч із Зеленським у Береговому, назвавши це кроком до "нової сторінки" в українсько-угорських відносинах.

Одразу після перемоги на парламентських виборах в Угорщині, Мадяр заявив: "Ми обов'язково зустрінемося [із Зеленським], якщо не десь іще, то в Європейській раді".

Тоді ж він наголосив, що налагодження стосунків з Україною є одним із пріоритетів його майбутнього уряду.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
